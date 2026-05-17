Z dnia na dzień przybierały na sile medialne spekulacje, że Robert Lewandowski nie przedłuży wygasającego w czerwcu kontraktu z FC Barceloną. Sam zainteresowany nie czekał do ostatniego meczu w sezonie mistrza Hiszpanii i dzień wcześniej poinformował o swojej decyzji.

W emocjonalnym wpisie na Instagramie kapitan reprezentacji Polski przekazał, że nie będzie kontynuował swojej kariery w Barcelonie.

"Po czterech latach pełnych wyzwań i ciężkiej pracy, nadszedł czas, żeby iść dalej. Odchodzę z poczuciem, że misja jest ukończona. Cztery sezon i trzy mistrzostwa. Nigdy nie zapomnę miłości, którą otrzymałem od fanów od moich pierwszych dni tutaj" - napisał "Lewy".

Doświadczony napastnik, który ostatni mecz w barwach Dumy Katalonii rozegra w niedzielny wieczór 17 maja z Realem Betis, nie poinformował jednak, jaki będzie jego kolejny klub. Tym samym medialne spekulacje trwają w najlepsze, a Polak wciąż może przebierać w ofertach.

Lewandowski wciąż się zastanawia. To wtedy ogłosi nowy klub

Nowe światło na przyszłość klubową Lewandowskiego rzucił w rozmowie dla WP SportoweFakty Sebastian Staszewski, autor nieautoryzowanej biografii "Lewandowski. Prawdziwy". Według dziennikarza propozycje dla "Lewego" z saudyjskich klubów dopiero teraz przybiorą na sile, bowiem wcześniej szefowie tamtejszych klubów nie mieli pewności, czy "Lewy" na pewno odejdzie z Barcelony.

Zdaniem Staszewskiego nadal aktualna jest także oferta dla Polaka z Chicago Fire. Dziennikarz wskazał też dwa terminy, kiedy opinia publiczna powinna poznać decyzję Lewandowskiego.

- Robert wciąż ma dwuletnią ofertę z Chicago Fire. Niedługo powinny także przyspieszyć rozmowy z Saudyjczykami, którzy do tej pory nie mogli być pewni, czy przypadkiem "Lewy" nie wykorzystuje ich jako karty przetargowej w negocjacjach z Barceloną - i dlatego wciąż nie złożyły mu konkretnych ofert. Dziś jednak tamtejsze kluby już wiedzą, że Lewandowski naprawdę jest do wzięcia. I temat powinien ruszyć z kopyta. Tym bardziej, że dla Roberta priorytetem będzie właśnie kierunek arabski. Jego przyszłość zapewne poznamy pod koniec maja lub w czerwcu - podkreślił dla WP SportoweFakty.

