Rusza nowy biznes Roberta Lewandowskiego. Zdjęcia robią wrażenie

Z panem Jackiem spotykamy się w lokalu w samym sercu warszawskiej Woli.

- Robert był w naszym lokalu w poniedziałek. Spotkał się z pracownikami, zobaczył, jak się obiekt prezentuje tuż przed oddaniem do użytku. Pomysł, aby ta restauracja powstała, zawiązał się ponad trzy lata temu. O wystrój wnętrz zadbało 370Studio. My, wszyscy trzej współudziałowcy, też ze sobą na temat wystroju lokalu rozmawialiśmy i każdy miał udział w jego tworzeniu. Robert przekazywał nam swoje uwagi i wskazówki.

- Cały lokal usytuowany jest na czterech poziomach. Na poziomie minus jeden mieści się Sports Bar. Na kolejnych dwóch restauracja i na ostatnim - czwartym - tak zwana Strefa Kibica, gdzie są trybuny sportowe. Będziemy tam transmitować wydarzenia sportowe m.in. z udziałem Roberta, ale nie tylko. Z trybun nie będzie jeszcze można najprawdopodobniej oglądać meczu Polski z San Marino, ale w barze i w restauracji jak najbardziej - mówi nam Jacek Trybuchowski.

Robert Lewandowski - pamiątki nie tylko jego

W nowo otwartym lokalu mieści się wiele pamiątek. Są te związane z Robertem Lewandowskim, ale także z wieloma innymi wybitnymi polskimi sportowcami.

- Są na przykład buty Roberta, w których zdobył w ubiegłym sezonie 41. bramkę w Bundeslidze przeciwko Augsburgowi, poprawiając rekord należący jeszcze wtedy do Gerda Muellera. Jest koszulka, w której strzelił cztery gole Realowi Madryt w barwach Borussii Dortmund. Mamy tutaj wiele innych pamiątek. Są chociażby buty i strój, w których medale zdobywała Irena Szewińska, podarował nam je w ubiegłym tygodniu mąż pani Ireny, pan Janusz.



- Są dwa złote medale naszych siatkarzy z mistrzostw świata z 2014 roku, są także narty Kamila Stocha, na których wywalczył tytuł mistrza olimpijskiego. Jest także sporo innych bardzo ciekawych i oryginalnych gadżetów. W ubiegły piątek trafiła do nas również kopia statuetki Kazimierza Górskiego z Muzeum Sportu w Warszawie - dodaje Trybuchowski.

Jak zapowiada partner biznesowy Roberta Lewandowskiego, nowych i cennych pamiątek będzie wciąż przybywać. Marzeniem współudziałowców jest, aby część z nich była licytowana.

- Chcemy je licytować na cel charytatywny. Wiemy już na jaki, ale póki co nie chcemy tego zdradzać. Pierwszą licytację planujemy na styczeń. Chcemy, aby te pamiątki rotowały, żeby co roku mogły do nas trafiać kolejne. Mamy plan, aby to były pamiątki przede wszystkich polskich sportowców - mówi Jacek Trybuchowski.

Uroczyste otwarcie z Lewandowskim w listopadzie

W poniedziałek otwarto już Sports Bar, na wtorek zaplanowano otwarcie restauracji Nine's. Uroczysty event z udziałem Roberta Lewandowskiego i zaproszonych gości planowany jest na listopad.

- Robert będzie nas odwiedzał w miarę możliwości. Wiemy, jak bardzo zajętym jest człowiekiem i jak wiele ma innych obowiązków - zakończył Trybuchowski.

Za menu w lokalu, którego Robert Lewandowski jest udziałowcem odpowiada syn Magdy Gessler Tadeusz Muller.

Zbigniew Czyż, Warszawa, Interia