Rummenigge uszczypliwie o Lewandowskim. "Co więcej może zaoferować Barcelona?"

Karl Heinz Rummenigge to były znakomity napastnik, a w latach 2002-21 był prezesem Rady Nadzorczej Bayernu. W ubiegłym roku zastąpił go na tym stanowisku inny świetny piłkarz, Oliver Kahn.

Robert Lewandowski, najlepszy strzelec Bawarczyków w ostatnich sezonach ma jeszcze przez rok ważny kontrakt z mistrzem Niemiec, ale chce już tego lata odejść do Barcelony. Niemal codziennie media hiszpańskie i niemieckie informują o negocjacjach w sprawie transferu kapitana reprezentacji Polski.

Blisko przełomu w sprawie transferu Lewandowskiego? Potrzeba tylko jednego

Teraz głos w tej sprawie zabrał Rummenigge. Były szef Bayernu w wywiadzie wideo dla Sport Bilda, nie ma wątpliwości, co w tej sytuacji powinien zrobić klub z Monachium.

Robert Lewandowski odejdzie z Bayernu? Karl-Heinz Rummenigge doradza

- Nie wyobrażam sobie, by Bayern zrezygnował teraz z Roberta. Jest niezastąpiony. Odkąd jest w FC Bayern, strzela od 40 do 50 goli rocznie. Potrzebujesz takiego gracza, nawet jeśli niedługo skończy 34 lata. To gwarancja, której nie ma nigdzie w Europie - przekonuje legendarny napastnik, i dodaje: - Jest maszyną do bramek, która ustanowiła rekordy we wszystkich rozgrywkach. Nie zrezygnowałbym dobrowolnie z takiego gracza. Trzeba o to walczyć, prowadzić rozmowy i przymilać się do jego doradców, nawet jeśli nie jest to takie proste - kończy Karl-Heinz Rummenigge.

Bój o Roberta Lewandowskiego. Bayern kontra Barcelona

Jednocześnie Rummenigge zdobył się na pewną uszczypliwość wobec polskiego napastnika i jego chęci zmiany barw. - Robert to bardzo inteligentna osoba, która musi być zaangażowana. To ktoś, kto chce wygrać. Ale nie sądzę, że możesz obecnie wygrać więcej w Barcelonie niż w Bayernie. Muszę powiedzieć otwarcie i szczerze: Cóż więcej może zaoferować Barcelona niż Bayern Monachium? W tej chwili nic nie przychodzi mi do głowy - twierdzi były szef Bawarczyków.