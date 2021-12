Rummenigge chwali Lewandowskiego. Mówi o płaczu i spełnionej obietnicy

Rummenigge to ikona Bayernu Monachium. Niegdyś był wybitnym piłkarzem "Gwiazdy Południa", a jeszcze w poprzednim sezonie pełnił funkcję szefa zarządu mistrza Niemiec. Zrezygnował jednak z zaszczytnego posady, którą zajął inny legendarny zawodnik Bayerny - Olivier Kahn.

Rummenigge: Lewandowski był najlepszy w 2021 roku

Teraz Rummenigge ma więcej czasu na wywiady, których od czasu do czasu udziela przedstawicielom różnych mediów. W jego ostatniej rozmowie opublikowanej na łamach "Tuttosport" kilkukrotnie wspomniał o Robercie Lewandowskim.



- Lewandowski był najlepszy w 2021 roku, chociaż wygrał mniej niż w 2020. Udało mu się to, co zawsze uznawałem za niemożliwe - pobicie rekordu 40 goli ligowych Gerda Muellera - przyznał Rummenigge.



Były szef Bayernu został zapytany także o to, jaki obrazek najbardziej kojarzy mu się z "Lewym"



- Łzy w Lizbonie po wygranym finale Ligi Mistrzów. Podszedłem do niego i powiedziałem mu: "Robert, widzisz, że Ligę Mistrzów można wygrać także z Bayernem". Jak brzmiała jego odpowiedź? "Musimy zdobywać więcej trofeów". Jest maszyną do zdobywania bramek i osiągania wyników, ale także bardzo uczciwym facetem. Przez lata staliśmy się dobrymi przyjaciółmi. Powiem szczerze: nigdy nie udzielałem mu porad technicznych, raczej częściej powtarzałem zdanie: "Nigdy cię nie sprzedam". Dotrzymałem słowa - stwierdził.



TB