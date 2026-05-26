Ruch Barcelony w stronę Lewandowskiego. Już poszło w świat, "Nie jesteśmy smutni"

W miniony weekend zakończył się sezon 2025/2026 piłkarskiej LaLiga. W Hiszpanii rozgrywki znów zdominowała FC Barcelona, która obroniła mistrzostwo wywalczone rok temu i kolejny raz miała powody do świętowania. Spory wkład w ten sukces miał Robert Lewandowski. Mimo to zdecydował się na opuszczenie klubu, co oficjalnie ogłosił już jakiś czas temu.

W całej "układance" to nie to było najważniejsze. Z zespołem żegnał się jeden z najlepszych napastników ostatnich lat, a przez cztery sezony z ekipą zrobił naprawdę wiele. Barcelona już wielokrotnie dziękowała Polakowi za jego zaangażowanie i za to, co zrobił dla dobra tego klubu.

W poniedziałkowy wieczór w mediach społecznościowych pojawiło się kolejne wideo poświęcone napastnikowi. I wymowny wpis. To wiele mówi o tym, kim dla Barcelony był Robert Lewandowski.

Barcelona żegna Lewandowskiego. To wideo mówi wiele

Mistrzowie Hiszpanii opublikowali niedługie wideo z zagraniami 37-latka. I to nie tylko ze spotkań. Przebijają się również obrazki z treningów, czy szatni, gdzie dobrze dogadywał się z Wojciechem Szczęsnym. Do tego dodano wpis, który wprost sugeruje, że "Duma Katalonii" jest bardzo zadowolona z tego, co zrobił dla niej reprezentant Polski.

- Nie jesteśmy smutni, bo się skończyło, jesteśmy szczęśliwi, bo się wydarzyło - czytamy.

Na tę chwilę przyszłość Roberta Lewandowskiego nie jest jeszcze znana. Wiele mówiło się o ewentualnym przejściu do Arabii Saudyjskiej, lecz oficjalnej oferty wciąż nie otrzymał. Właściwie jedyną propozycją, jaką ma teraz na stole Polak to ta z MLS, a dokładniej z Chicago Fire.

