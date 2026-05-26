Ruch Barcelony w stronę Lewandowskiego. Już poszło w świat, "Nie jesteśmy smutni"
Już jakiś czas temu Robert Lewandowski zapowiedział, że wraz z końcem sezonu pożegna się z FC Barcelona i zmieni klub. W swoim ostatnim meczu w barwach tego zespołu strzelił nawet gola (1:3 z Valencią). Napastnik trafił do stolicy Katalonii w trudnym czasie, a opuszcza ją z trzema mistrzostwami kraju. Ekipa postanowiła raz jeszcze podziękować mu za wszystkie lata. Oto co zrobiła.
W miniony weekend zakończył się sezon 2025/2026 piłkarskiej LaLiga. W Hiszpanii rozgrywki znów zdominowała FC Barcelona, która obroniła mistrzostwo wywalczone rok temu i kolejny raz miała powody do świętowania. Spory wkład w ten sukces miał Robert Lewandowski. Mimo to zdecydował się na opuszczenie klubu, co oficjalnie ogłosił już jakiś czas temu.
Niedługo po tym komunikacie nadszedł czas pożegnań. Najpierw zaliczył on swoje ostatnie spotkanie na Camp Nou, a następnie definitywnie ostatnie w barwach ekipy Hansiego Flicka. W swoim pożegnalnym meczu z Valencią zdobył nawet gola. "Duma Katalonii" jednak uległa rywalom 1:3.
W całej "układance" to nie to było najważniejsze. Z zespołem żegnał się jeden z najlepszych napastników ostatnich lat, a przez cztery sezony z ekipą zrobił naprawdę wiele. Barcelona już wielokrotnie dziękowała Polakowi za jego zaangażowanie i za to, co zrobił dla dobra tego klubu.
W poniedziałkowy wieczór w mediach społecznościowych pojawiło się kolejne wideo poświęcone napastnikowi. I wymowny wpis. To wiele mówi o tym, kim dla Barcelony był Robert Lewandowski.
Barcelona żegna Lewandowskiego. To wideo mówi wiele
Mistrzowie Hiszpanii opublikowali niedługie wideo z zagraniami 37-latka. I to nie tylko ze spotkań. Przebijają się również obrazki z treningów, czy szatni, gdzie dobrze dogadywał się z Wojciechem Szczęsnym. Do tego dodano wpis, który wprost sugeruje, że "Duma Katalonii" jest bardzo zadowolona z tego, co zrobił dla niej reprezentant Polski.
- Nie jesteśmy smutni, bo się skończyło, jesteśmy szczęśliwi, bo się wydarzyło - czytamy.
Na tę chwilę przyszłość Roberta Lewandowskiego nie jest jeszcze znana. Wiele mówiło się o ewentualnym przejściu do Arabii Saudyjskiej, lecz oficjalnej oferty wciąż nie otrzymał. Właściwie jedyną propozycją, jaką ma teraz na stole Polak to ta z MLS, a dokładniej z Chicago Fire.