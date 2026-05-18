"Przyszedł jako gwiazda, odchodzi jako legenda" - w myśl tego hasła, które wypromowała w sieci sama Barcelona, odbył się niedzielny hołd poświęcony Robertowi Lewandowskiemu, który meczem z Realem Betis pożegnał się z Camp Nou, a tym samym z klubem, w którym spędził 4 sezony i który poprowadził do trzech mistrzostw Hiszpanii.

- Oglądałem te sceny z wielkim wzruszeniem, bo pamiętam czasy, gdy polscy kibice zasiadali przed telewizorem, by emocjonować się losami Andrzeja Niedzielana w NEC Nijmegen i Macieja Żurawskiego w Celticu Glasgow. Natomiast w niedzielę jeden z największych klubów na świecie pożegnał Polaka w sposób, na jaki zasługują tylko legendy - Camp Nou zgotowało mu owację na stojąco, skandowało jego nazwisko, piłkarze utworzyli dla niego szpaler, a fani jeszcze godzinę po meczu nie pozwalali Robertowi odjechać do domu. A to wszystko po zaledwie czterech latach gry w Barcelonie - komentuje wczorajsze wydarzenia w rozmowie z Interią Sebastian Staszewski.

Biograf Lewandowskiego zauważa przy tym, że na takim rozwiązaniu sytuacji kontraktowej napastnika skorzystają wszyscy. Zarówno Barcelona, jak i sam "Lewy".

- Robert odszedł w najlepszym możliwym momencie. Powód jest prosty - Lewandowski nie potrafi być rezerwowym, a Hansi Flick świetnie o tym wie. Przecież sam objął stery w Bayernie w momencie, gdy grupa piłkarzy z Lewandowskim na czele chciała zwolnienia Niko Kovaca, który chwilę wcześniej zdobył mistrzostwo i Puchar Niemiec. Flick wie, że sfrustrowany Lewandowski w szatni jest kłopotliwy. A Robert cały czas ma pokłady ambicji i wiary we własne umiejętności. Czasami mówi się o małżeństwie z rozsądku. Tutaj doszło do rozwodu z rozsądku, bo obie strony rozeszły się, mając do siebie wciąż ciepłe uczucia. I nie doprowadzając do zbędnych napięć czy kłótni - mówi Staszewski.

Robert Lewandowski odszedł z FC Barcelona. Staszewski: Jedna transferu już leży na stole

W dniu pożegnania Lewandowskiego media obiegł cytat Piniego Zahaviego. "Robert nie odrzucił propozycji przedłużenia kontraktu z FC Barceloną" - stwierdził izraelski agent, który najwidoczniej powiedział prawdę, bo - jak zdradza Interii Staszewski - "Duma Katalonii" nie wykonała żadnego formalnego ruchu, by zatrzymać Polaka na dłużej.

- Paradoks polega na tym, że zakulisowo działo się… niewiele. Robert nie miał okazji, by choć raz osobiście porozmawiać z dyrektorem sportowym Deco, który był w kontakcie wyłącznie z menadżerem Pinim Zahavim. Wedle mojej wiedzy niemal do samego końca nie było też rozmów na temat przyszłości pomiędzy Lewandowskim a Flickiem. Ostatecznie żadna formalna oferta się nie pojawiła, bo uznano, że rozstanie będzie najlepszym rozwiązaniem. Klub miał przecież świadomość, że to nie kwestia pieniędzy, a statusu Roberta w drużynie. Ten w przyszłym sezonie uległby znacznej zmianie, co byłoby trudne do zaakceptowania przez samego Lewandowskiego - tłumaczy autor książki "Lewandowski. Prawdziwy", która podbiła rynek wydawniczy w Polsce.

Ostatecznie kwestia przyszłości Lewandowskiego rozstrzygnęła się po sobotnim spotkaniu z Flickiem. Polsko-niemiecka pogawędka niewiele mogła już jednak zmienić. Zwłaszcza, że siadając do stołu, obie strony doskonale zdawały sobie sprawę ze swojego wzajemnego położenia.

- Z tego co wiem, była to bardzo kulturalna i grzeczna, a przy tym wyłącznie kurtuazyjna rozmowa. Obaj panowie utwierdzili się w swoich dotychczasowych przekonaniach. Robert upewnił się, że nie będzie już podstawowym zawodnikiem Flicka, a Flick ostatecznie przekonał się o tym, że Robert nie zaakceptowałby takiego układu. Dlatego zapadła decyzja, by ogłosić odejście Lewandowskiego z Barcelony - ujawnia Staszewski.

FC Barcelona w przypadku Roberta Lewandowskiego to już tylko piękna przeszłość. Wciąż otwarte pozostaje jednak pytanie dotyczące tego, co dalej z Polakiem.

Dziś na stole leży tylko oferta z Chicago Fire, ale to nie przypadek, że inne kluby nie składały dotąd żadnych propozycji. Mam wrażenie, że wiele z nich uważało, że Robert będzie chciał zostać w Barcelonie, a ich oferty wykorzysta jako dźwignię w negocjacjach z Katalończykami. Teraz jest już jasne, że odchodzi. Obrazki z Camp Nou obiegły świat i szefowie wielu ekip będą chcieli ruszyć po Polaka

I mówiąc o najbardziej kuszącym Lewandowskiego kierunku, dodaje: - Robert z dużym zainteresowaniem zerka w kierunku Arabii Saudyjskiej. Tamtejsza liga jest mu w stanie zagwarantować status gwiazdy, Lewandowski będzie mógł tam liczyć na znakomite warunki finansowe, których nie uświadczy nigdzie indziej. A do tego dochodzi prestiżowa rywalizacja z takimi piłkarzami jak Karim Benzema, Kingsley Coman czy sam Cristiano Ronaldo. Bez znaczenia nie jest także niższa intensywność rozgrywek, co może pomóc Lewandowskiemu w przedłużeniu kariery reprezentacyjnej.

Robert Lewandowski zapowiedział już otwarcie, że przyjedzie na letnie zgrupowanie reprezentacji Polski, między innymi po to, by oddać hołd zmarłemu w czerwcu trenerowi Jackowi Magierze. A co dalej z jego grą Orłem na piersi?

- Wydaje mi się, że ostateczna deklaracja co do przyszłości Roberta w kadrze zapadnie dopiero jesienią. Nie jest prawdą, że on już tę decyzję podjął. Zdecyduje dopiero po tym, gdy sam zobaczy, jak reprezentacja funkcjonuje na boisku w Lidze Narodów i co on sam może jej jeszcze dać. Według moich informacji trener Jan Urban dopuszcza różne scenariusze obecności Lewandowskiego w kadrze. Więc może być tak, że Robert będzie już nie postacią wiodącą, a cennym wsparciem - odpowiada Sebastian Staszewski.

Dalsza przyszłość Lewandowskiego zdaniem Staszewskiego powinna rozstrzygnąć się w ciągu najbliższych tygodni. A gorąco wokół Polaka zacznie robić się już teraz.

- Najbliższe dni będą bardzo intensywne, bo do Zahaviego odezwą się zapewne przedstawiciele przynajmniej kilku klubów, które będą chciały sprawdzić warunki, na jakich Robert jest skłonny podjąć współprace. Tych rozmów będzie dużo. I sądzę, że dużo może wydarzyć się podczas zgrupowania reprezentacji Polski. Ale Robert nie odczuwa presji czasu. Decyzja może zapaść jeszcze do końca maja, ale sądzę, że nowy klub Roberta poznamy dopiero w czerwcu. Pamiętajmy, że taka zmiana to też całkowite przeorganizowanie dotychczasowego życia. To kwestia znalezienia nowego domu, szkół dla córek, zaplanowania logistyki. Transfer Lewandowskiego z Bayernu do Barcelony był organizowany na wariackich papierach, teraz powinno być spokojniej. Być może Robert będzie chciał polecieć wcześniej w nowe miejsce i na własne oczy zobaczyć infrastrukturę klubu. Więc myślę, że tu jakiegoś szczególnego pośpiechu nie będzie - mówi biograf kapitana polskiej kadry.

Teraz pozostaje nam czekać na to, jak kolejny rozdział w swojej karierze zatytułuje sam zawodnik. Bo na jego dalsze decyzje oczekuje w zasadzie cały piłkarski świat.

