FC Barcelona na czele z Robertem Lewandowskim nie otrząsnęła się jeszcze z szoku, jaki wywołała deklaracja Xaviego. Hiszpan po bolesnej porażce 3:5 z Villarrealem podczas konferencji prasowej zapowiedział, że odejdzie z klubu wraz z końcem sezonu. Piłkarze Barcy zareagowali na te wieści niezwykle emocjonalnie. Nie brakowało łez , a media w Hiszpanii podawały, że "Lewy" starał się jeszcze przekonać szkoleniowca w trakcie rozmowy w "cztery oczy" do zmiany decyzji.

Krytyka pod adresem Lewandowskiego nie ustaje. Hiszpanie mówią głośno o transferze

Kolejne słabe spotkanie zaliczył Robert Lewandowski, który zbliżył się niebezpiecznie do najgorszej passy w karierze. 35-latek nie strzelił w rozgrywkach ligowych ani jednej bramki od 552 minut. Dłużej na gola w lidze czekał tylko w barwach Borussii Dortmund. Dziennikarze bezlitośnie ocenili jego występ z Osasuną Pampeluna. Polak trafił co prawda do siatki, ale sędzia bramki nie uznał z powodu pozycji spalonej.