Od początku tego sezonu toczyła się dyskusja na temat przyszłości Roberta Lewandowskiego. Pytaniem głównym było to, czy "Lewy" dalej będzie ją wiązał z zespołem FC Barcelona. Przez kolejne miesiące nie poznawaliśmy odpowiedzi na tę kwestię, właściwie co kilka tygodni zmieniała się narracja.

Im bliżej byliśmy końca rozgrywek, tym więcej doniesień wskazywało na to, że Lewandowski opuści ekipę z Katalonii. Ostateczna decyzja miała zapaść przed meczem, który dla Barcelony zakończy granie na Camp Nou w tym sezonie. Mowa o spotkaniu z Realem Betis w niedzielę 17 maja.

Lewandowski odchodzi. Tak wyglądał jego ostatni trening

Dzień przed meczem Lewandowski ogłosił już, że z Barcelony odejdzie. "Po czterech latach pełnych wyzwań i ciężkiej pracy czas ruszać dalej. Odchodzę z poczuciem, że misja dobiegła końca. 4 sezony, 3 mistrzostwa" - napisał w swoich mediach społecznościowych napastnik naszej kadry.

Zewsząd zaczęły napływać wpisy pożegnanalne. Na profilu Nacho Jimeneza pojawił się zaś film z ostatniego treningu Lewandowskiego przed pożegnaniem z kibicami na Camp Nou. Nagranie zebrało już blisko 200 tysięcy wyświetleń.

"Tak Polak prezentował się podczas sesji przed meczem z Betisem, w którym pożegna się z kibicami" - czytamy w opisie wideo. Mecz Barcelony z Betisem odbędzie się w niedzielę 17 maja na Camp Nou. Początek o godzinie 21:15. Relacja tekstowa na żywo na Sport.Interia.pl.

Robert Lewandowski odchodzi z Barcelony.

