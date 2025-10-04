Rozstanie z Barceloną przesądzone, Lewandowski już pogodzony. Jest decyzja ws. transferu

FC Barcelona na starcie sezonu zmaga się z potężnymi problemami kadrowymi. Z powodu kontuzji z gry wypadło wielu istotnych zawodników, a do tego odejście Inigo Martineza pozostawiło wyrwę w defensywie, której do tej pory zapełnić odpowiednio nie zdołał Hansi Flick.

Pozycja Lewandowskiego coraz słabsza. Polak chce zostać w Barcelonie

Coraz więcej pojawia się spekulacji ws. przyszłości Roberta Lewandowskiego. Polak we wcześniejszych sezonach nie musiał tak często jak obecnie godzić się z rolą rezerwowego. Trener zaczął mocniej dzielić minuty pomiędzy 37-latkiem i Ferranem Torresem. Mimo to kapitan reprezentacji Polski chciałby przedłużyć umowę z "Blaugraną".

Nie wiadomo, jak na plany "Lewego" zapatruje się zarząd. Przesądzone za to wydaje się odejście Andreasa Christensena, z którym Barca na ten moment nie chce przedłużać umowy. A ta wygasa wraz z końcem sezonu 2025/26. Pogodzony z decyzją klubu prawdopodobnie jest już Lewandowski, który przybywał do Barcy niemal w tym samym czasie, co Duńczyk (lipiec 2022 roku). W sobotę natomiast gruchnęły zaskakujące wieści ws. jej planów transferowych. "Duma Katalonii" ma w planach postarać się o pozyskanie nowego defensora.

Odejście Christensena przesądzone" FC Barcelona chce nowego defensora

"SPORT" ujawnił, że faworytami mistrzów Hiszpanii są Nico Schlotterbeck z Borussii Dortmund i Goncalo Inacio ze Sportingu. Priorytetem jest jednak obrońca reprezentacji Niemiec.

Docelowo potencjalny nabytek miałby być jednak brany pod uwagę do wzmocnienia lewej strony defensywy. Chociaż Gerard Martin poczynił ogromny progres, nie wydaje się być graczem formatu podstawowego składu "Azulgrany". Alejandro Balde natomiast coraz częściej zmaga się z problemami zdrowotnymi i w obecnej kampanii opuścił już sześć spotkań z tego tytułu.

Ostateczna decyzja względem Schlotterbecka i Inacio zależeć będzie od tego, jak rozwiązana zostanie kwestia przyszłości Christensena. Duńczyk jest cennym uzupełnieniem składu, ale przy tym jednym z najbardziej podatnych na kontuzje zawodników. Od momentu dołączenia do "Dumy Katalonii" przez urazy stracił on aż 72 mecze, licząc również potencjalne występy dla kadry narodowej.

