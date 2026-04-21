Rozmowy z Lewandowskim runęły. Zapadła decyzja ws. umowy. Koniec złudzeń

Kacper Dąderewicz

Kacper Dąderewicz

Trwają decydujące tygodnie dla przyszłości Roberta Lewandowskiego. Właśnie teraz w gabinetach i na łączach telefonicznych ważą się losy polskiej piłkarskiej legendy. Do niedawna media spekulowały, że dla "Lewego" bardzo realny jest kierunek włoski - konkretnie AC Milan. Teraz jedno z najbardziej znanych tamtejszych mediów, "La Gazzetta dello Sport" podaje, jaka zapadła decyzja ws. Polaka.

Robert Lewandowski podczas biegu w stroju treningowym, obok zdjęcie w koszulce meczowej ze spuszczoną głową.
Robert LewandowskiRex Features/ IMAGO/Maciej Rogowski/Imago Sport and NewsEast News

Przed Robertem Lewandowskim najważniejsza decyzja, jaka czeka go pod koniec piłkarskiej kariery. W którym klubie chce wkroczyć w 39. rok życia. Czy będzie to Barcelona, czy inny zespół europejski? A może Polak przeniesie się na inny kontynent?

Na wczesnym etapie tych spekulacji jako jedna z najbardziej poważnych opcji pojawił się AC Milan. Dla Polaka byłaby to możliwość zamieszkania w innym bardzo atrakcyjnym europejskim mieście, ale przede wszystkim utrzymanie się na bardzo wysokim piłkarskim poziomie i możliwość gry w Lidze Mistrzów. 

Im dłużej trwały te spekulacje, tym AC Milan stawał się opcją coraz bardziej wątpliwą. Teraz włoskie media informują, że rozmowy między mediolańskim klubem załamały się z powodów oczekiwań finansowych Roberta Lewandowskiego. Rossoneri będą musieli poszukać napastnika gdzie indziej.

Informacje podane przez "La Gazzetta dello Sport":

- Są też dwaj luksusowi wolni piłkarze: Robert Lewandowski, zaproponowany przez agenta, oraz Dusan Vlahović, którego Allegri dobrze zna i który ma tego samego agenta co Kostić, dziewiętnastolatek pozyskany kilka tygodni temu z Partizanu Belgrad - podaje Andrea Ramazzotti.

- Pochodzący z Polski piłkarz ma wymagania finansowe wykraczające poza możliwości Rossonerich oraz możliwość przedłużenia kontraktu z Barçą o rok. Istnieje również opcja przejścia do MLS. Panuje duża rozbieżność między oczekiwaniami Serba, który nie przedłużył jeszcze kontraktu z Juve, a tym, co Milan jest gotów zaoferować, ale w tym przypadku różnica jest mniejsza niż w przypadku Lewandowskiego, który jest ponadto o 12 lat starszy od Dusana - tłumaczy "LGdS".

Paweł Czechowski
Paweł Czechowski

Według "LGdS" zaporowe warunki finansowe Roberta Lewandowskiego nie sprawiły, że AC Milan zrezygnował z pozyskania nowego napastnika latem, a Dusan Vlahović nie jest dla niego jedyną opcją.

Serb znajduje się na radarze FC Barcelona jako potencjalne wzmocnienie, choć nie wydaje się to opcja bardzo realna.

AC Milan interesuje się również innymi napastnikami, którzy w ostatnim czasie rzekomo znaleźli się na radarze Barcy. Są nimi Alexander Sorloth z Atletico Madryt oraz Serhou Guirassy z Borussii Dortmund.

FC Barcelona musi więc mieć na uwadze to, że na rynku transferowym w kontekście obsady pozycji napastnika ma mocną konkurencję. Ewentualne odejście Lewandowskiego może sprawić, że klub stanie pod ścianą i będzie musiał wzmocnić się nie tej pozycji, a pozyskanie celu numer "1", czyli Juliana Alvareza, z powodów finansowych raczej wykracza poza możliwości "Dumy Katalonii".

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja