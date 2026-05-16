Rozmowa z Flickiem zadecydowała. To dlatego Lewandowski odchodzi. "Nie zamierza"

Damian Okła

Oprac.: Damian Okła

Cztery sezony i koniec. Robert Lewandowski w sobotnie popołudnie ogłosił, że po obecnym sezonie jego przygoda z FC Barcelona dobiegnie końca i swoją karierę będzie kontynuował gdzie indziej. Powodów tej decyzji jest zapewne wiele, ale jak podaje Sebastian Staszewski, kluczową rolę odegrała rozmowa z Hansim Flickiem, a piłkarz nie zamierzał akceptować przewidywanej dla niego roli.

Hansi Flick i Robert Lewandowski podczas meczu FC Barcelona
Hansi Flick i Robert LewandowskiSoccrates ImagesGetty Images

Wiele miesięcy dywagacji, wiele zwrotów akcji, mnóstwo wymienianych klubów i w końcu nadeszła ta chwila. Robert Lewandowski w sobotnie popołudnie opublikował w mediach społecznościowych wpis, w którym oświadczył, że jego przygoda z FC Barcelona zakończy się wraz z ostatnim meczem tego sezonu. Kapitan reprezentacji Polski odejdzie z Dumy Katalonii i karierę będzie kontynuował w innym klubie, ale na razie nie wiadomo, z kim zwiąże się umową.

Na taki rozwój wypadków zanosiło się od dawna. W ostatnich tygodniach nasiliły się informacje, że Barcelona tak naprawdę nie przedstawiła Polakowi żadnej konkretnej oferty i to miało się nie zmienić. W tzw. międzyczasie Lewandowski miał otrzymywać propozycje z Włoch, Arabii Saudyjskiej, czy Stanów Zjednoczonych. Decyzja do soboty nie była jednak znana.

Zobacz również:

Robert Lewandowski i Hansi Flick
Robert Lewandowski

Lewandowski odchodzi z Barcelony, jest komentarz Flicka. Tak żegna polską gwiazdę. "To był przywilej"

Paweł Czechowski
Paweł Czechowski

Kluczowa rozmowa Flicka z Lewandowskim. To dlatego Polak ma odejść z Barcelony

Dużo mogło zmienić się jeszcze po rozmowie Lewandowskiego z Hansim Flickiem, o której rozpisywały się media przed rozpoczynającym się weekendem. Nie jest tajemnicą, że niemiecki szkoleniowiec darzy Polaka ogromnym szacunkiem i zawsze pod jego skrzydłami napastnik grał świetnie. Jak informuje Sebastian Staszewski na portalu "X", to właśnie po tej rozmowie Lewandowski podjął decyzję o swojej przyszłości.

Zobacz również:

Robert Lewandowski
Robert Lewandowski

To oni będą płacić Lewandowskiemu? Ekspert grzmi. "Bratanie się z reżimem"

Michał Chmielewski
Michał Chmielewski

"Robert Lewandowski odchodzi z FC Barcelona. Klub szuka nowego napastnika, a Polak nie zamierza zaakceptować roli rezerwowego. Na rozstanie zanosiło się od kilku tygodni, ale po rozmowie z Flickiem zapadła ostateczna decyzja. Przed Lewym więc dwa ostatnie mecze w Barcy" - czytamy we wpisie autora książki "Lewandowski. Prawdziwy".

Teraz otwartym pozostaje pytanie, gdzie w przyszłym sezonie zagra Lewandowski? Można przypuszczać, że Polak wciąż chce odgrywać kluczową rolę w zespole, z którym podpisze kontrakt i nieustannie jest głodny bramek i kolejnych trofeów. Po ogłoszeniu decyzji o rozstaniu z Barceloną, kwestia podpisania nowego kontraktu może być kwestią tygodni, a może nawet dni.

Zobacz również:

Jan Urban
Reprezentacja

Głośno w Niemczech o możliwej decyzji Urbana. Są przekonani. Dojdzie do rozstania

Damian Okła
Damian Okła
Piłkarz w stroju FC Barcelona z uniesionym ramieniem wskazuje wyciągniętym palcem kierunek, na dłoni widoczny bandaż. W tle rozmyta publiczność na stadionie.
Robert LewandowskiAFP
Piłkarz w stroju FC Barcelony z medalem na szyi oraz pucharem w ręku podczas celebracji zwycięstwa na stadionie, otoczony przez współzawodników w podobnych barwach.
Robert LewandowskiIMAGO/Maciej RogowskiEast News
Będą zmiany w Legii Warszawa. Padły konkretne nazwiska. WIDEOPolsat SportPolsat Sport
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja