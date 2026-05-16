Rozmowa z Flickiem zadecydowała. To dlatego Lewandowski odchodzi. "Nie zamierza"
Cztery sezony i koniec. Robert Lewandowski w sobotnie popołudnie ogłosił, że po obecnym sezonie jego przygoda z FC Barcelona dobiegnie końca i swoją karierę będzie kontynuował gdzie indziej. Powodów tej decyzji jest zapewne wiele, ale jak podaje Sebastian Staszewski, kluczową rolę odegrała rozmowa z Hansim Flickiem, a piłkarz nie zamierzał akceptować przewidywanej dla niego roli.
Wiele miesięcy dywagacji, wiele zwrotów akcji, mnóstwo wymienianych klubów i w końcu nadeszła ta chwila. Robert Lewandowski w sobotnie popołudnie opublikował w mediach społecznościowych wpis, w którym oświadczył, że jego przygoda z FC Barcelona zakończy się wraz z ostatnim meczem tego sezonu. Kapitan reprezentacji Polski odejdzie z Dumy Katalonii i karierę będzie kontynuował w innym klubie, ale na razie nie wiadomo, z kim zwiąże się umową.
Na taki rozwój wypadków zanosiło się od dawna. W ostatnich tygodniach nasiliły się informacje, że Barcelona tak naprawdę nie przedstawiła Polakowi żadnej konkretnej oferty i to miało się nie zmienić. W tzw. międzyczasie Lewandowski miał otrzymywać propozycje z Włoch, Arabii Saudyjskiej, czy Stanów Zjednoczonych. Decyzja do soboty nie była jednak znana.
Kluczowa rozmowa Flicka z Lewandowskim. To dlatego Polak ma odejść z Barcelony
Dużo mogło zmienić się jeszcze po rozmowie Lewandowskiego z Hansim Flickiem, o której rozpisywały się media przed rozpoczynającym się weekendem. Nie jest tajemnicą, że niemiecki szkoleniowiec darzy Polaka ogromnym szacunkiem i zawsze pod jego skrzydłami napastnik grał świetnie. Jak informuje Sebastian Staszewski na portalu "X", to właśnie po tej rozmowie Lewandowski podjął decyzję o swojej przyszłości.
"Robert Lewandowski odchodzi z FC Barcelona. Klub szuka nowego napastnika, a Polak nie zamierza zaakceptować roli rezerwowego. Na rozstanie zanosiło się od kilku tygodni, ale po rozmowie z Flickiem zapadła ostateczna decyzja. Przed Lewym więc dwa ostatnie mecze w Barcy" - czytamy we wpisie autora książki "Lewandowski. Prawdziwy".
Teraz otwartym pozostaje pytanie, gdzie w przyszłym sezonie zagra Lewandowski? Można przypuszczać, że Polak wciąż chce odgrywać kluczową rolę w zespole, z którym podpisze kontrakt i nieustannie jest głodny bramek i kolejnych trofeów. Po ogłoszeniu decyzji o rozstaniu z Barceloną, kwestia podpisania nowego kontraktu może być kwestią tygodni, a może nawet dni.