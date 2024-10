Rozbrajająca wypowiedź Zalewskiego o wyborze reprezentacji Polski. "Lewy" aż bił brawo

Zalewski: dlaczego wybrałem Polskę? Tak szczerze...

Zalewski żołnierzem Michała Probierza

Kadencja Michała Probierza trwa już od ponad roku. Selekcjoner od początku wykazuje się odwagą, szukając nazwisk, które są w stanie wnieść coś pozytywnego do bieżącego stanu kadry. Pomijając postaci, których status nie pozwala na pominięcie - jak Robert Lewandowski, Piotr Zieliński czy do niedawna Wojciech Szczęsny - dla trenera mało jest świętości. Wyjątkowym statusem cieszy się jednak na pewno Zalewski. 22-latek, niezależnie od swojej sytuacji w AS Roma, do tej pory zawsze mógł liczyć na powołanie do reprezentacji. Trudno się zresztą temu dziwić. Wahadłowy dysponuje odwagą i dryblingiem, których próżno szukać u jego kolegów z kadry. Jego umiejętności wielokrotnie okazywały się dla Probierza kluczowe, by wspomnieć tylko wrześniowy pojedynek ze Szkocją. Tam już w doliczonym czasie gry Zalewski wywalczył, a następnie wykorzystał rzut karny, zapewniając biało-czerwonym zwycięstwo 3:2. Do tej pory to nasz jedyny triumf w bieżącej edycji Ligi Narodów, a nasza sytuacja w tabeli jest nie do pozazdroszczenia.