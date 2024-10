Roszady w FC Barcelona, Flick zamierza namieszać. Wiadomo, co z Lewandowskim i Szczęsnym

FC Barcelona w październiku udowodniła, że stać ją na rzeczy wielkie

Jeszcze we wrześniu obserwatorzy piłki nożnej z całego świata mogli mieć pewne wątpliwości, co do FC Barcelona. Widać było rękę Hansiego Flicka, który z miejsca wprowadził w stolicy Katalonii zorganizowany, wysoki pressing, który przynosił gole. Mimo tego we wrześniu "Blaugranie" przydarzyły się dwie bolesne wpadki: porażka w Lidze Mistrzów z AS Monaco (1:2), a także przegrana w rezerwowym składzie z Osasuną (2:4). Październik przyniósł jednak wiele odpowiedzi.