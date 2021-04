Rosjanie przerobili zdjęcie Roberta Lewandowskiego

Robert Lewandowski z powodu kontuzji nie pojawił się na boisku w ostatnim spotkaniu Ligi Mistrzów. Jego Bayern Monachium przegrał spotkanie z Paris Saint-Germain. Brak awansu do finału sprowokował Rosjan do przeróbki zdjęcia piłkarza.

Ćwierćfinał Ligi Mistrzów nie zakończył się po myśli Bayernu Monachium. Bawarczycy wygrali 1-0 z Paris Saint-Germain, ale patrząc na gole, awans do finału wywalczyli Francuzi, którzy w poprzednim meczu zwyciężyli 3-2.

We wtorkowym spotkaniu nie zagrał Robert Lewandowski, który wciąż wychodzi z kontuzji, której niedawno się nabawił. Piłkarz wrócił już do treningu, ale mecz obejrzał przed telewizorem. Okazję do stworzenia przeróbki zdjęcia znaleźli Rosjanie.

W mediach społecznościowych pojawiła się przeróbka smutnego Lewandowskiego przed telewizyjnym ekranem.

"Hej Robert, co ciekawego w telewizji?’ - napisano na Instagramie.

Odwrócone usta piłkarza i okrzyki radości piłkarzy PSG na ekranie obiegły błyskawicznie sieć.

