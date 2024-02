Ronaldo, Messi i... Lewandowski. Niebywałe, co robi Polak, czy to się uda?

Robert Lewandowski w środowy wieczór w spotkaniu Ligi Mistrzów przeciwko Napoli odnotował swojego piątego już gola w czwartym meczu z rzędu i tym samym zrobił kolejny krok ku temu, by osiągnąć niezwykły kamień milowy w rozgrywkach Champions League. Czy "Lewy" jeszcze w tym sezonie dołączy do absolutnej elity, w której znajdują się jedynie Cristiano Ronaldo oraz Leo Messi? To byłby bez wątpienia więcej niż imponujący wyczyn...