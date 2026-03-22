Romano ogłosił ws. Lewandowskiego. To się dzieje, kluczowy moment

Paweł Czechowski

Jeszcze do niedawna wydawało się, że rozstanie Roberta Lewandowskiego z FC Barcelona po bieżącej kampanii jest nieuniknione. Ostatnio jednak coraz częściej pojawiają się spekulacje o tym, że przygoda "Lewego" z katalońskim klubem może wcale nie zakończyć się tak prędko. We wczesne niedzielne popołudnie głos w tej sprawie zabrał włoski dziennikarz Fabrizio Romano.

Obecna umowa Roberta Lewandowskiego z FC Barcelona ważna jest jedynie do końca sezonu 2025/2026, a to oznacza, że niebawem dojdzie do nieuniknionego rozstrzygnięcia w kwestii tego, czy Polak pozostanie na Camp Nou na dłużej, czy może poszuka zupełnie nowych wyzwań z inną ekipą.

W ostatnich miesiącach sporo mówiło się przede wszystkim o tym drugim wariancie - teraz jednak w przekazie medialnym zaczęła niespodziewanie przeważać możliwość prolongaty kontraktu "Lewego". Głos w tej sprawie zabrał m.in. włoski dziennikarz Fabrizio Romano.

Lewandowski na dłużej w Barcelonie? "Rozważane są wszystkie opcje"

"Obóz Roberta Lewandowskiego rozważa obecnie wszystkie opcje, w tym kolejny sezon w ramach krótkoterminowej umowy z Barceloną" - stwierdził Romano. Gdyby taki scenariusz się wypełnił, to "RL9" zaliczyłby piątą kampanię w bordowo-granatowych barwach.

Włoch przy tym podkreślił stałe zainteresowanie ze strony zespołów z MLS oraz innych lig i wskazał, że "pod uwagę brane są wszystkie propozycje, aby Lewy mógł jak najszybciej podjąć decyzję".

Warto podkreślić, że napastnik to niezmiennie istotna postać w szeregach "Dumy Katalonii" - piłkarz zdobył w tym sezonie już 16 goli na wszystkich frontach, w tym ostatnio strzelił dwie bramki w starciu z Newcastle United w Lidze Mistrzów.

Ten wynik może się jeszcze wydatnie poprawić, bo licząc ze starciem z Rayo Vallecano z 22 marca Barcelona rozegra jeszcze do maja minimum 12 spotkań, patrząc zarówno na poletko krajowe, jak i to europejskie.

