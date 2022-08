Rok temu Barceloną wstrząsnęła bolesna wiadomość. Traumę da się naprawić?

35 trofeów oraz 672 goli w 778 meczach - rekordy Messiego ustanowione w Barcelonie są nie do pobicia. Jeszcze dziś, po roku od ogłoszenia rozstania, klub z Camp Nou nie może uporać się z traumą. Joan Laporta szedł do wyborów na prezesa z zapewnieniem, że gdy przejmie zadłużony klub, znajdzie sposób na zatrzymanie Argentyńczyka. Walczył o to od marca do sierpnia 2021 roku i musiał się poddać. Messi wciąż był za drogi, choć zgodził się na obniżenie swojej pensji o połowę.

Czy Messi wróci jeszcze do Barcelony?

Argentyńczyk odszedł do PSG, z którym podpisał kontrakt na dwa lata. Niedawno nowy trener Barcelony Xavi Hernandez ogłosił, że bardzo chciałby widzieć Argentyńczyka na Camp Nou latem 2023 roku. Czy to realne? Wtedy kończy się kontrakt Messiego z PSG, choć niewykluczone, że zostanie przedłużony. Argentyńczyk będzie miał wtedy 36 lat. Od jakiegoś czasu planował na 2023 rok przeprowadzkę do amerykańskiej ligi MLS.

Czy starania Barcelony o największego idola zmienią jego plany? Rozmowy trwają. Joan Laporta i Xavi uważają, że pożegnanie Messiego z sierpnia 2021 roku, pozostawiło niesmak. - Leo zasługuje na największe honory na Camp Nou - tłumaczy trener, który wiele lat grał z Messim. Laporta ma zrobić co w jego mocy, by powrót stał się faktem. Gdyby się udało, Messi zagrałby w jednej drużynie z Robertem Lewandowskim.

W rocznicę straty Messiego Barcelona oficjalnie wita Lewandowskiego

Dziś w rocznicę ogłoszenia traumatycznego rozstania z Messim, Barcelona oficjalnie wita Polaka. O godzinie 12,30 Lewandowski zaprezentuje się fanom z Camp Nou. Rekord frekwencji na prezentacji na stadionie Barcy padł w 2003 roku, kiedy 25 tysięcy kibiców witało przybywającego z PSG Ronaldinho. Brazylijczyk odmienił klub pogrążony w sportowym kryzysie. To był pierwszy wielki transfer pierwszej kadencji Laporty w Barcelonie.

