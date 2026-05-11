Robert Lewandowski zdobył swój trzeci tytuł mistrza Hiszpanii w FC Barcelona. Czy było to ostatnie zdobyte przez niego trofeum w tym klubie? Wiele wskazuje na to, że tak, ale losy polskiego napastnika w stolicy Katalonii wciąż się ważą.

Kataloński "Sport" donosi, że Robert Lewandowski rzekomo miał uchylić rąbka tajemnicy kibicom Barcy po meczu z Realem Madryt.

- Wczoraj, z czystej ciekawości, grupa kibiców zatrzymała polskiego napastnika przy wyjściu ze stadionu Spotify Camp Nou, aby zapytać go, czy zamierza pozostać w Barcelonie. Jego odpowiedź brzmiała lakonicznie: "Nie sądzę", czemu towarzyszyło potrząśnięcie głową. Wątpliwości są zatem oczywiste - donosi "Sport".

Agent Lewandowskiego spotkał się z Deco. Czy Polak zostanie w Barcelonie? Sytuacja się klaruje

Słowa "nie sądzę" dają już wskazanie, ale nie są przesądzające. Tym bardziej że w poniedziałek rano miało dość do spotkania Piniego Zahaviego z Deco. Agent polskiego napastnika i dyrektor sportowy Barcelony rozmawiali m.in. o przyszłości piłkarza.

Podczas tego spotkania doszło do wstępnego porozumienia ws. przedłużenia umowy z Barceloną, ale nie Roberta Lewandowskiego, a Hansiego Flicka, którego interesy również reprezentuje właśnie Pini Zahavi. Niemiec niebawem zwiąże się z Barcą umową do 2028 roku z opcją przedłużenia o kolejny sezon.

Wokół Roberta Lewandowkiego nadal są natomiast spore wątpliwości. Polak chce rozważyć wszystkie możliwe oferty, a jego przyszłość w Barcelonie w tym momencie stoi pod wielkim znakiem zapytania.

Polak ma być kuszony głównie przez kluby z Arabii Saudyjskiej oraz amerykańskiej MLS. Szczególnie zdeterminowane jest Chicago Fire, o którym w kontekście Polaka mówiło się od dawna.

Decyzję Robert Lewandowski podejmie, biorąc pod uwagę zarówno aspekt sportowy, jak i rodzinny. Od niej może zależeć to, czy kapitan pozostanie w reprezentacji Polski i zechce zawalczyć z nią o udział na Euro 2028.

Robert Lewandowski - waży się jego przyszłość w barwach FC Barcelona Jose Breton / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Ważą się losy Lewandowskiego w Barcelonie IMAGO/Maciej Rogowski East News

Na zdjęciu Robert Lewandowski i jego agent Pini Zahavi IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Erlhof/Imago Sport and News/East News / imago/PRiME Media Images/EAST NEWS (Andy Rowland) East News

DJB. FC Barcelona mistrzem Hiszpanii. Dyskusja ekspertów. WIDEO Polsat Box Go POLSAT BOX GO