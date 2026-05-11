Robi się gorąco. "Spotkanie na szczycie". Oto gdzie przyłapali agenta Lewandowskiego

Kacper Dąderewicz

Kacper Dąderewicz

FC Barcelona "przyklepała" już zdobycie tytułu mistrzowskiego w Hiszpanii, więc teraz lokalne media skupiają się głównie na przyszłości Roberta Lewandowskiego. Kataloński "Sport" donosi, że w poniedziałek rano doszło do ważnego spotkania w sprawie Polaka. Dyrektor sportowy "Dumy Katalonii" Deco rozmawiał z agentem napastnika Pinim Zahavim. Oto kolejne "przecieki" dotyczące przyszłości "Lewego".

Robert Lewandowski w stroju FC Barcelony z trofeum, obok okrągłe zdjęcie Piniego Zahaviego w garniturze.
Pini Zahavi / Robert LewandowskiADAM JANKOWSKI/REPORTER / GONGORA / Nur Photo/East NewsEast News

Robert Lewandowski zdobył swój trzeci tytuł mistrza Hiszpanii w FC Barcelona. Czy było to ostatnie zdobyte przez niego trofeum w tym klubie? Wiele wskazuje na to, że tak, ale losy polskiego napastnika w stolicy Katalonii wciąż się ważą.

Kataloński "Sport" donosi, że Robert Lewandowski rzekomo miał uchylić rąbka tajemnicy kibicom Barcy po meczu z Realem Madryt.

- Wczoraj, z czystej ciekawości, grupa kibiców zatrzymała polskiego napastnika przy wyjściu ze stadionu Spotify Camp Nou, aby zapytać go, czy zamierza pozostać w Barcelonie. Jego odpowiedź brzmiała lakonicznie: "Nie sądzę", czemu towarzyszyło potrząśnięcie głową. Wątpliwości są zatem oczywiste - donosi "Sport".

Szczęsny zaskoczył Lewandowskiego. "Ogłosił" jego przyszłość. "Nie zaprzeczył"

Agent Lewandowskiego spotkał się z Deco. Czy Polak zostanie w Barcelonie? Sytuacja się klaruje

Słowa "nie sądzę" dają już wskazanie, ale nie są przesądzające. Tym bardziej że w poniedziałek rano miało dość do spotkania Piniego Zahaviego z Deco. Agent polskiego napastnika i dyrektor sportowy Barcelony rozmawiali m.in. o przyszłości piłkarza.

Podczas tego spotkania doszło do wstępnego porozumienia ws. przedłużenia umowy z Barceloną, ale nie Roberta Lewandowskiego, a Hansiego Flicka, którego interesy również reprezentuje właśnie Pini Zahavi. Niemiec niebawem zwiąże się z Barcą umową do 2028 roku z opcją przedłużenia o kolejny sezon.

Wokół Roberta Lewandowkiego nadal są natomiast spore wątpliwości. Polak chce rozważyć wszystkie możliwe oferty, a jego przyszłość w Barcelonie w tym momencie stoi pod wielkim znakiem zapytania.

Polak ma być kuszony głównie przez kluby z Arabii Saudyjskiej oraz amerykańskiej MLS. Szczególnie zdeterminowane jest Chicago Fire, o którym w kontekście Polaka mówiło się od dawna.

Decyzję Robert Lewandowski podejmie, biorąc pod uwagę zarówno aspekt sportowy, jak i rodzinny. Od niej może zależeć to, czy kapitan pozostanie w reprezentacji Polski i zechce zawalczyć z nią o udział na Euro 2028.

Zobacz również:

Kylian Mbappe / Vinicius Junior i Fede Valverde
La Liga

Wrze w szatni Realu Madryt. Konflikt z Mbappe. Piłkarze chcą odejścia lidera

Kacper Dąderewicz
Kacper Dąderewicz
piłkarz w stroju FC Barcelona stoi na tle dużego, rozmytego herbu klubu
Robert Lewandowski - waży się jego przyszłość w barwach FC BarcelonaJose Breton / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP
piłkarz w niebiesko-czerwonym stroju FC Barcelona siedzi na czerwonym fotelu stadionowym, skupiony i lekko odwrócony w bok
Ważą się losy Lewandowskiego w BarcelonieIMAGO/Maciej RogowskiEast News
Po lewej stronie mężczyzna w ciemnych okularach przeciwsłonecznych oraz białej koszuli, z identyfikatorem na szyi, stoi na zewnątrz, natomiast po prawej starszy mężczyzna w granatowej kurtce z telefonem komórkowym oraz kartką papieru w ręce, siedzi w z...
Na zdjęciu Robert Lewandowski i jego agent Pini ZahaviIMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Erlhof/Imago Sport and News/East News / imago/PRiME Media Images/EAST NEWS (Andy Rowland)East News
DJB. FC Barcelona mistrzem Hiszpanii. Dyskusja ekspertów. WIDEO Polsat Box GoPOLSAT BOX GO

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja