Robert Lewandowski przeżywa swój zdecydowanie najgorszy czas od transferu do Barcelony. Polak w tym sezonie wygląda na murawie bardzo słabo i nawet, jeśli liczby w jakimś stopniu go bronią, to kibice zaczynają zauważać, że jest problem z naszym kapitanem. Roger Torello z "El Mundo Deportivo" w rozmowie z "WP SportoweFakty" stwierdza, że Lewandowski musi dać zespołowi zdecydowanie więcej.