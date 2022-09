Robert trenuje, Anna się relaksuje i zawiera nowe znajomości

Po efektownym zwycięstwie 3-0 z Sevillą Barcelona świętowała wygraną. Anna Lewandowska wybrała się do klubu razem z partnerkami nowych kolegów męża. Na zdjęciu obok Polki jest żona Ter Stegena - Dani, narzeczona de Jonga - Mikky Kiemeney i małżonka Sergio Roberta - Coral.

Niedzielę panie przeznaczyły na aktywny wypoczynek. Lewandowska, Ter Stegen i Kiemeney wybrały się na wycieczkę nad uroczą zatoczkę. Zabawa była przednia - próbowały swoich na wodzie na desce za motorówką. Polka zdobywa nie tylo serca kibiców Barcelony, ale zawiera też nowe znajomości i śmiało wchodzi do świata barcelońskich WAGs.

Reklama

- Co to był za dzień!. Najpierw trening, potem wakesurfing i za to chyba pokochałam Barcelonę. A teraz pora wracać do domu na kolejne aktywności - mówiła Lewandowska na instagramie.

Instagram Wideo

Instagram Post

W tym czasie Lewandowski i spółka mieli trening regeneracyjny. Od meczu z Sevillą minęło zaledwie dwanaście godzin. Zaszczytu treningu z pierwszym zespołem dostąpiło dziesięciu juniorów, w tym na przykład 15-letni Lamin Yamal. Było trochę biegania, zabawy z piłką i koszykówka.

Instagram Wideo

Później Polak relaksował się nad basenem w towarzystwie psa.

Instagram Post