Jak poinformowali dziennikarze "Bilda", wygasła umowa Roberta Lewandowskiego z firmą Nike. Producenci sprzętu prześcigają się teraz o to, kto podpisze z Polakiem kontrakt.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Bundesliga. SC Freiburg - Bayern Monachium 2-2. Zmarnowane okazje Roberta Lewandowskiego (ELEVEN SPORTS). Wideo Eleven Sports

Reklama

Według doniesień Niemców, nasz rodak wciąż nie podjął decyzji, z którą firmą podpisze nowy kontrakt. W ostatnim czasie miał testować obuwie różnych producentów, między innymi Adidasa. Zdaniem "Bilda" mimo wszystko chciałby pozostać przy Nike, choć ma swoje warunki.

Reklama

Jednym z nich jest stworzenie własnej linii produktów, podobnej do tej, jaką mogą się pochwalić Cristiano Ronaldo czy Lionel Messi. Dodatkowo, chciałby mieć swój udział w przychodach ze sprzedaży. Amerykański producent póki co nie dał się przekonać do tej idei.



Dziennikarze zastanawiają się też, w jakim obuwiu wystąpi w sobotnim meczu przeciwko FC Augsburg, podczas którego może poprawić wyrównany już rekord wszech czasów Bundesligi.



TC