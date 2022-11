Kibice Barcelony nie mają powodów do zadowolenia. Drużyna notuje ostatnio bolesne porażki. Przegrała z Realem Madryt w El Clasico , w dość słabym stylu odpadła z Ligi Mistrzów , a na domiar złego losowanie Ligi Europy też nie potoczyło się po jej myśli. Trafiła na Manchester United i czeka ją trudna przeprawa.

Na osłodę "Duma Katalonii" stanęła przed szansą na przezimowanie na fotelu lidera La Ligi . Okazja na to pojawiła się teraz, przy okazji spotkania z Osasuną i po niespodziewanej przegranej "Królewskich" z Rayo (3-2). Natomiast dość szybko sprawy się skomplikowały. W 30. minucie spotkania w Pampelunie z boiska wyleciał Robert Lewandowski , który jest zazwyczaj gwarantem goli dla ekipy Xaviego .

Ostra reakcja Roberta Lewandowskiego na czerwoną kartkę. Puściły nerwy

Polak wyskoczył razem z przeciwnikiem, aby spróbować przejąć górne podanie. Włożył w to za dużo impetu i potraktował rywala łokciem . Sędzia nie wahał się ani chwili. Pokazał mu drugą żółtą kartkę i polecił opuścić plac gry .

"Lewy" nie dowierzał w decyzję arbitra. Starał się mu coś wytłumaczyć, a przy tym emocjonalnie gestykulował. "Za co?!" - dopytywał, a następnie wykrzykiwał: "Nada, nada", dając do zrozumienia, że - wedle jego oceny - nie doszło do żadnego przewinienia z jego strony.