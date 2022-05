Robert Lewandowski zrobił show! To mogło skończyć się "demolką"

Piłkarze Bayernu Monachium przygotowują się do niedzielnego meczu Bundesligi z VfB Stuttgart. Mistrzowie Niemiec będą chcieli zrehabilitować się po haniebnej porażce z Mainz, którą zwieńczyła podróż do Hiszpanii, gdzie większość drużyny świętowała tytuł.

Robert Lewandowski zrobił show po treningu! Klub opublikował nagranie

Podczas piątkowych zajęć Robert Lewandowski nie mógł narzekać na brak celności. Klub opublikował nagranie, na którym Polak dwa razy posłał piłkę w otwarte okno jednego z pomieszczeń w centrum treningowym.

- To nie jest powtórka, Robert Lewandowski trafił w obu przypadkach - zaznaczył Bayern.

Warto przypomnieć, że to nie pierwsze tego typu nagranie z udziałem Roberta Lewandowskiego. Polak kopnął już kiedyś piłkę prosto do rąk stojącego w oknie szefa Bayernu Monachium - Olivera Kahna . Powtarzalność w sporcie to podstawa!