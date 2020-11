Złota Piłka nie zostanie przyznana za osiągnięcia w 2020 roku. Plebiscyt "France Football" chce zastąpić hiszpański "As", przyznając własną nagrodę. Robert Lewandowski zwyciężył właśnie w pierwszej turze głosowania.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Robert Lewandowski zdobywa 70. bramkę w Lidze Mistrzów. WIDEO Polsat Sport

Nowy plebiscyt jest organizowany pod nazwą "World Football Summit Player of the Year". Hiszpańska gazeta do nagrody nominowała 15 piłkarzy, a głosowanie odbywa się w dwóch turach.

Reklama

W pierwszej z nich swoje głosy oddawali internauci. Niekwestionowanym zwycięzcą został Robert Lewandowski, który otrzymał 36 proc. wszystkich oddanych głosów. Drugiego Lionela Messiego wyprzedził aż o 21 punktów procentowych.



Trzecie miejsce w głosowaniu internautów niespodziewanie zajął Karim Benzema (11 proc. głosów), a czwarte Cristiano Ronaldo (9 proc.).



W drugiej turze głosować będą dziennikarze i to oni w większości zdecydują o końcowych wynikach plebiscytu. Ich głosowanie będzie miało w ogólnym rozrachunku trzykrotnie większą wagę niż głosy internautów.



Zwycięzca ma zostać ogłoszony już 16 listopada. Natomiast przyznanie nagrody - na razie podczas zaplanowanej gali on-line - odbędzie się w styczniu przyszłego roku.



Lewandowski już wcześniej został odznaczony najbardziej prestiżową tegoroczną nagrodą indywidualną w piłce nożnej - tytułem Piłkarza Roku UEFA. Polak w 2020 roku wygrał Bundesligę, Puchar Niemiec, Ligę Mistrzów, Superpuchar Niemiec oraz Superpuchar Europy. Został królem strzelców Bundesligi, Pucharu Niemiec oraz Ligi Mistrzów.





Robert Lewandowski (Bayern Monachium),



Manuel Neuer (Bayern Monachium),



Joshua Kimmich (Bayern Monachium),



Alphonso Davies (Bayern Monachium),



Virgil van Dijk (Liverpool FC),



Sadio Mane (Liverpool FC),



Lionel Messi (FC Barcelona),



Karim Benzema (Real Madryt),



Thibaut Courtois (Real Madryt),



Lucas Ocampos (Sevilla FC),



Kevin De Bruyne (Manchester City),



Neymar (PSG),



Kylian Mbappe (PSG),



Ciro Immobile (Lazio Rzym),



Cristiano Ronaldo (Juventus Turyn).

Zdjęcie Robert Lewandowski / Harold Cunningham / Getty Images

WG