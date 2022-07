Robert Lewandowski znowu to zrobił. Trzecie spóźnienie z rzędu

Polak mimo deklaracji, że "nie wyobraża sobie przyszłości w Bayernie" 12 lipca stawił się w klubie na badaniach. Jego transfer do FC Barcelona utknął póki co w martwym punkcie.

Robert Lewandowski ponownie się spóźnił

"Lewy" za każdym razem spóźnia się na zajęcia z klubem. Podobnie było i w piątek, o czym informował "Bild". Do ośrodka treningowego miał przyjechać o 9:08, czyli osiem minut po czasie.

Nasz rodak jest zdeterminowany, by dołączyć do "Dumy Katalonii". Do tego stopnia, że według napływających z mediów pogłosek odrzucił możliwość rozmów z Paris Saint-Germain i Chelsea FC, które miały być bardzo zainteresowane pozyskaniem go.

