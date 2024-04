Robert Lewandowski znów trafia! Spore kontrowersje przy golu Polaka

Każdy, kto w poniedziałkowy wieczór postanowił obejrzeć spotkanie La Liga pomiędzy FC Barcelona i Valencią, z całą pewnością nie żałował, bo emocji w tym spotkaniu było tyle, co róż wręczanych kobietom w Katalonii na obchodzone niedawno święto św. Jerzego. Nie zabrakło ich także przy trafieniu Roberta Lewandowskiego w drugiej części gry, kiedy to Polak trafił do siatki na 2:2, ale musiał wstrzymać się z radością do czasu, aż sędziowie VAR obejrzą sytuację. I nawet po tym wszystkim nie brakowało głosów, że gol nie powinien zostać uznany.