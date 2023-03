Robert Lewandowski znów trafia do siatki! Fani Barcelony są zachwyceni

Robert Lewandowski, który w ostatnim czasie zmagał się z drobnym urazem uda - już wrócił do zdobywania bramek. Na razie tylko na treningu FC Barcelona, lecz wszystko wskazuje na to, że Polak wraca już do najwyższej dyspozycji, co potwierdzają także wiadomości płynące z hiszpańskich mediów. Polak prawdopodobnie już w ten weekend pojawi się na boiskach La Liga w meczu "Dumy Katalonii" z Athletikiem Bilbao.