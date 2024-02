Robert Lewandowski robi wreszcie to, co kochają w nim kibice, a jemu samemu daje ogromną satysfakcję - znów zaczął regularnie wpisywać się na listę strzelców, a wczorajszy gol w hitowym starciu z SSC Napoli może mieć ogromne znaczenie dla losów dwumeczu. Po "pierwszej połowie" oba kluby remisują 1:1 w boju o przepustkę do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Krótko po spotkaniu "Lewy" zamieścił bardzo wymowny wpis w mediach społecznościowych, jakby chciał uspokoić skołatane serca fanów Barcelony.