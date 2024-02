Robert Lewandowski znów na językach w Hiszpanii. Wiedzą o jego planach

Robert Lewandowski w tym sezonie nie może wrócić do swojej optymalnej formy, do której przyzwyczaił kibiców. Kapitan reprezentacji Polski coraz częściej jest krytykowany przez hiszpańskie media, które domagają się od niego lepszej gry na boisku . Dyspozycja piłkarza wcale nie pomaga FC Barcelonie, która z kolei zmaga się z problemami finansowymi. Co ciekawe, 35-latek miał możliwość gry na Bliskim Wschodzie. Lewandowski był kuszony przez Arabów ogromnymi pieniędzmi. Zawodnik jednak stanowczo omówił lukratywnej oferty i zdecydował się kontynuować karierę w Barcelonie.

Choć pojawiły się głosy, że napastnik "Blaugrany" odejdzie z klubu, jakiś czas temu żona sportowca Anna Lewandowska potwierdziła w rozmowie z Onetem, że jej rodzina zaaklimatyzowała się w Hiszpanii. " Gdy mieszkaliśmy w Monachium byłam całkowicie pochłonięta pracą. Wpadałam w jakiś wir, sama zastanawiałam się czasami, po co ja to robię? Mój mąż też zadawał mi to pytanie. Po przeprowadzce do Barcelony zmieniłam swoje podejście do życia, zaczęłam bardziej doceniać i czerpać z niego pełnymi garściami. (...) Można powiedzieć, że Hiszpania to moje miejsce. Mam nadzieję, że się tu osiedlimy i zostaniemy na dłużej" - stwierdziła celebrytka.