W poprzednim meczu pomiędzy Bayernem i Herthą mistrzowie Niemiec nie mieli litości. Ograli rywala ze stolicy Niemiec aż 5-0, a za trzy gole odpowiadał Robert Lewandowski. Bayern zrezygnował z bezpośredniego lotu do Berlina, po tym jak przy poprzedniej podróży spotkał się z wielkim chaosem organizacyjnym.

Klubowa "wyprawa" odbyła się do Schoenhagen, po czym autobusami członków zespołu i sztabu szkoleniowego przewieziono do hotelu.

Bundesliga. Hertha - Bayern. Niesamowite statystyki Roberta Lewandowskiego

Polak ma przeciwko Hercie niesamowite statystyki. W całej swojej karierze zdobył przeciwko tej drużynie 15 bramek i dołożył pięć asyst. Łącznie zagrał przeciwko berlińczykom 20-krotnie.

W ostatnich 10 występach zaaplikował temu rywalowi 10 goli. "Lewy" jest liderem klasyfikacji strzelców Bundesligi - co więcej - w jego dorobku znajduje się 23. gole. To więcej niż mają w swoim bilansie niektóre ekipy Bundesligi w tym Hertha Berlin.

Cała drużyna Herthy strzeliła 21 goli, o dwa trafienia mniej niż sam Lewandowski. Mimo swoich spektakularnych wyczynów, w kolejnym miesiącu z rzędu kibice Bayernu nie wybrali Polaka na najlepszego gracza drużyny.

Przewidywany skład Bayernu Monachium na mecz z Herthą Berlin:

Neuer - Pavard, Upamecano, Suele, Hernandez - Kimmich, Tolisso - Gnabry, Mueller, Sane - Lewandowski.