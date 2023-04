Robert Lewandowski "znika"? Dziennik włożył kij w mrowisko. Fani reagują

Robert Lewandowski "znika" w ważnych meczach? "As" otworzył debatę

W czwartek "As" na Twitterze zagadnął więc swoich czytelników, co - ich zdaniem - "dzieje się z Lewandowskim podczas wielkich spotkań".

"Polaka brakowało w grze podczas największych piłkarskich wieczorów w tym sezonie, znikał. Generuje wątpliwości w kontekście przyszłości" - oskarżał "As".

I zaprosił do debaty. Kibice aktywnie włączyli się w wyrażanie opinii. "To Barca znika podczas ważnych meczów, a nie on" - bronił Lewandowskiego jeden z fanów.