Lewandowski był murowanym kandydatem do zdobycia Złotej Piłki za 2020 rok. Polak wygrał z Bayernem Monachium pięć trofeów, w tym upragnioną Ligę Mistrzów. Był też królem strzelców LM, Bundesligi oraz Pucharu Niemiec. Niestety, "France Football" postanowił odwołać plebiscyt, argumentując to pandemią.



W 2021 roku Lewandowski także należy do ścisłego grona faworytów. Polak już zdobył 54 bramki w kalendarzowym roku, wyrównując osobisty rekord, a do rozegrania zostało mu jeszcze ponad 10 możliwych spotkań.

Robert Lewandowski marzy o Złotej Piłce

Polski snajper nie kryje, że zdobycie Złotej Piłki jest jednym z jego marzeń.



- Wygranie Złotej Piłki byłoby spełnieniem marzeń. Zdaję sobie sprawę, jak ciężko jest wygrać to trofeum. Nie pochodzę z kraju o ogromnej piłkarskiej historii. Jestem jednak nominowany i być może mam wielką szansą na wygraną - powiedział Lewandowski, cytowany przez oficjalny portal Bundesligi.



− Jestem wdzięczny, że znalazłem się na liście nominowanych. Moim zdaniem moje występy od 2020 roku oraz wszystko to, co zrobiłem razem z moimi kolegami z zespołu, wystarczająco pokazują, że zasługuję na zwycięstwo - dodał kapitan reprezentacji Polski.





Reklama

Nominowani do zdobycia "Złotej Piłki" 2021:

Riyad Mahrez (Manchester City/Algieria)

N'golo Kante (Chelsea/Francja)

Erling Haaland (Borussia Dortmund/Norwegia)

Leonardo Bonucci (Juventus/Włochy)

Harry Kane (Tottenham Hotspur/Anglia)

Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain/Włochy)

Karim Benzema (Real Madryt/Francja)

Raheem Sterling (Manchester City/Anglia)

Nicolo Barella (Inter/Włochy)

Mason Mount (Chelsea/Anglia)

Lionel Messi (Paris Saint-Germain/Argentyna)

Bruno Fernandes (Manchester United/Portugalia)

Pedri (Barcelona/Hiszpania)

Luka Modrić (Real Madryt/Chorwacja)

Giorgio Chiellini (Juventus/Włochy)

Kevin de Bruyne (Manchester City/Belgia)

Neymar (Paris Saint-Germain/Brazylia)

Ruben Dias (Manchester City/Portugalia)

Lautaro Martinez (Inter/Argentyna)

Simon Kjaer (AC Milan/Dania)

Robert Lewandowski (Bayern Monachium/Polska)

Jorginho (Chelsea/Włochy)

Mohamed Salah (Liverpool/Egipt)

Cesar Azpilicueta (Chelsea/Hiszpania)

Romelu Lukaku (Chelsea/Belgia)

Cristiano Ronaldo (Manchester United/Portugalia)

Gerard Moreno (Villarreal/Hiszpania)

Phil Foden (Manchester City/Anglia)

Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain/Francja)

Luis Suarez (Atletico Madryt/Urugwaj)

Zdjęcie Robert Lewandowski / AFP

WG