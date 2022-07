Robert Lewandowski żegna się z Bayernem Monachium

W sobotę rano Polak pojawił się w ośrodku treningowym Bayernu przy Saebener Strasse. "Lewy" wziął udział w zajęciach prowadzonych przez trenera Juliana Nagelsmanna, a potem żegnał się z kolegami i członkami sztabu szkoleniowego. Zabraknie go jednak na sesji zdjęciowej i przede wszystkim zaplanowanej na godz. 15 oficjalnej prezentacji drużyny przed nowym sezonem na stadionie Allianz Arena.

Robert Lewandowski w drodze do Barcelony

W tym czasie, według informacji m.in. stacji telewizyjnej Sky i dziennika "Bild", 33-letni napastnik będzie już w samolocie do Barcelony. Specjalnie po niego do Monachium przyleciał jego agent Pini Zahavi. Razem udadzą się do stolicy Katalonii.

Reklama

Z Barceloną Lewandowski zwiąże się czteroletnim kontraktem (albo trzyletnim z opcją przedłużenia). Może on zostać podpisany już w sobotę.

"Lewy" w Bayernie występował od 2014 roku, zdobywając z nim wszystkie możliwe trofea, a także siedmiokrotnie zostając królem strzelców Bundesligi.