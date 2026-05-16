Robert Lewandowski żegna się z Barceloną. Polak ogłosił swoją decyzję

Od kilku miesięcy przyszłość Roberta Lewandowskiego w Barcelonie stała pod znakiem zapytania. 30 czerwca 2026 roku wygasa czteroletni kontrakt polskiego napastnika, a większość nieoficjalnych informacji mówiła o tym, że po tym sezonie pożegna się z klubem z Hiszpanii.

Robert Lewandowski ogłosił decyzję. Polak żegna się z Barceloną

W sobotę (16 maja) Lewandowski poinformował w swoich mediach społecznościowych, że to koniec jego przygody z Barceloną.

Po czterech latach pełnych wyzwań i ciężkiej pracy nadszedł czas, by iść dalej. Odchodzę z poczuciem, że misja została wykonana

Polak jednocześnie podziękował wszystkim fanom za te cztery lata spędzone w klubie. - Katalonia to moje miejsce na ziemi. Dziękuję wszystkim, których spotkałem na swojej drodze - dodał

Lewandowski dołączył do Barcelony latem 2022 roku. Z klubem wywalczył trzy mistrzostwa Hiszpanii, jeden Puchar Króla, trzy Superpuchary krajowe. Zabrakło mu jedynie wywalczenia Ligi Mistrzów. "Lewy" rozegrał łącznie 191 oficjalnych spotkań, w których strzelił 119 goli i zanotował 24 asysty.

Lewandowski odchodzi z Barcelony. Co dalej?

Jaka przyszłość czeka Lewandowskiego? 37-latek nie może narzekać na brak zainteresowania. Napastnika w swoich szeregach widzieliby przedstawiciele Chciago Fire czy Juventusu Turyn. W ostatnich dniach najgłośniej było o potencjalnej ofercie z Arabii Saudyjskiej. Al-Hilal miałoby zaoferować mu 90 milionów euro za sezon. Na potwierdzenie tych informacji musimy jednak poczekać.

Przed Lewandowskim jeszcze dwa mecze w barwach "Dumy Katalonii". W niedzielę (17 maja) Polak ostatni raz zagra na Camp Nou. O godz. 21:15 rozpocznie się mecz z Realem Betis. Będzie to dla niego okazja do pożegnania się z kibicami. Relację tekstową "na żywo" będziecie mogli śledzić w Interii Sport.

