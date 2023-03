Polak przestał wykręcać wspaniałe liczby dopiero po mistrzostwach świata w Katarze . Wspaniałe występy i bramki z pierwszej połowy sezonu wystarczyły jednak do tego, aby zdaniem socios Barcelony , być postrzeganym jako najlepszy transfer klubu w bieżącym sezonie.

Lewandowski najlepszym transferem "Barcy" według socios

Jedno z pytań dotyczyło powrotu Lionela Messiego do stolicy Katalonii. Okazuje się, że tylko 57% z ok. 1000 ankietowanych chciałoby zobaczyć Argentyńczyka znów w swoim klubie. Socios zabrali również głos na temat przyszłości Ansu Fatiego - 44% z nich sprzedałoby go, gdyby w skrzynce FC Barcelony pojawiła się odpowiednio wysoka oferta.