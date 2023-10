Już niedługo poznamy laureata Złotej Piłki za 2023 rok. Dziennikarze "Goal.com" ujawnili nieoficjalną listę TOP20 plebiscytu. Nie mają oni wątpliwości, że to Lionel Messi sięgnie po raz ósmy w karierze po nagrodę . Wedle tych informacji na miejscu 10 znajdzie się Robert Lewandowski . Wyprzedzą go prawdopodobnie m.in. Victor Osimhen, Vinicius Junior , Kylian Mbappe, czy Erling Haaland.

Choć reprezentant Polski nie zajmie czołowej lokaty, otrzymał naturalnie zaproszenie do Theatre du Chatelet i delegacji Barcelony. Ta ma zjawić się na ceremonii w dość licznym gronie. Tomasz Włodarczyk z redakcji "Meczyki.pl" poinformował, że kapitan reprezentacji Polski nie stawi się na gali Złotej Piłki.

Dlaczego Lewandowski nie uda się na galę rozdania Złotej Piłki?

Napastnik rozegrał w rywalizacji z "Królewskimi" 30 minut. Xavi zdecydował się na posłanie go na boisko w drugiej połowie spotkania, jednak większość zagrań Polaka było nieudanych . Dziennikarze hiszpańscy podkreślali , że widoczny był u niego brak rytmu meczowego. Powrót do najwyższej dyspozycji może 35-latkowi zająć chwilę.

FC Barcelona stawi się na gali rozdania Złotej Piłki w szerokim składzie. Oprócz najważniejszych działaczy pojawią się również Marc-Andre ter Stegen, Ilkay Guendogan i Alejandro Balde. Golkiper jest nominowany do nagrody Jaszyna dla najlepszego bramkarza, a lewy obrońca ma szansę na trofeum Kopy dla najlepszego zawodnika do 21 roku życia. Guendogan natomiast znalazł się w gronie nominowanych do głównej nagrody.