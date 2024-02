- Zrobił krok do przodu i poprawił swoją formę . Gra dla drużyny, podłącza się pod akcje. Jest w dobrej dyspozycji, stąd pojawiają się gole. Robert jest naturalnym liderem i pomaga całemu zespołowi - stwierdził po meczu z Napoli Xavi Hernandez.

Lewandowski znów puka do drzwi elity. Forma Polaka nadzieją dla Barcelony

Po wielu tygodniach strzeleckiej posuchy kapitan reprezentacji Polski powoli wraca do najlepszej dyspozycji, o czym świadczą jego liczby. 35-latek zanotował cztery trafienia w ostatnich pięciu meczach, a jego gole niejednokrotnie decydowały o wyniku spotkania. To właśnie Polak strzelił jedyną bramkę Barcy w rywalizacji w Lidze Mistrzów z Napoli, zakończonej remisem 1:1.

Zgodnie z przewidywaniami Lewandowski wybiegł na mecz z Getafe w podstawowym składzie, a w pierwszej połowie przy odrobinie szczęścia mógł mieć na koncie dwie asysty. Koledzy nie wykorzystali jednak świetnych podań od snajpera. Po jednym z nich przed znakomitą szansą stanął Raphinha. Można było to jednak wybaczyć Brazylijczykowi. To on w 1. połowie otworzył wyniku meczu, pokonując Davida Sorię.