Robert Lewandowski zawarł umowę z córką. Na jaw wychodzą szczegóły

Ujawnili, jakim ojcem tak naprawdę jest Robert Lewandowski. Zawarł z córką nietypową umowę

Robert Lewandowski dba o to, aby jego żona i córki czuły się komfortowo w życiu codziennym. Nie jest to jednak proste. Jako członkinie rodziny światowej sławy piłkarza, panie bowiem często zaczepiane są na ulicy przez fanów futbolu. Jak się okazuje, aby uniknąć przykrych sytuacji, kapitan piłkarskiej reprezentacji Polski zawarł dość ciekawą umowę ze starszą córką . To ona decyduje bowiem, czy podczas rodzinnych spacerów po hiszpańskich ulicach piłkarz i jego rodzina mogą wchodzić w interakcje z nieznajomymi.

Dziennikarze "New York Times" przywołali słowa polskiego napastnika z jednego z wywiadów, podczas którego ujawnił on szczegóły umowy z Klarą. "Uzgodniliśmy, że zawsze może mi powiedzieć: "Tak, możesz to zrobić" lub "nie", jeśli czuje się zestresowana. Ponieważ dla dzieci to nie jest normalna sytuacja" - przyznał.