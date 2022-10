"Barcelona wiedziała, że Robert Lewandowski jest dobry. Ale nie że aż tak dobry" - uważa Sida Lowe z "Guardiana".

Robert jest - według niego - polskim Ianem Rushem, przypomina też hiszpańskiego giganta z IO 1920 r. Pichichiego, czyli Rafaela Moreno Aranzadiego.

Wystarczy spojrzeć na klubowy dorobek strzelecki Lewandowskiego w ostatnich siedmiu sezonach: 42, 43, 41, 40, 55, 48, 50 goli, na miłość boską podkreśla "Guardian".

"Bez względu na to, jaki jest powód - niektórzy twierdzili, że wszystko sprowadza się do zjedzenia budyniu przed daniem głównym, zawsze stawiając słodycze na pierwszym miejscu, ale to bzdury, próbowaliśmy tego przez lata - Lewandowski zawsze strzelał gole jak na zawołanie" - dodała gazeta.

Angielska dziennikarz przypomina, że "minęło dziewięć lat, odkąd Robert zdobył cztery bramki w meczu z Realem Madryt. Prawie podpisał nawet z nimi kontrakt."

Anglik miał na myśli fakt, że ówczesny trener "Królewskich" Jose Mourinho chciał sprowadzić "Lewego", ale Robert i jego ówczesny agent Cezary Kucharski, byli już po słowie z Bayernem.

"Guardian": Lewandowski zabrał Barcę na szczyt

"Podniósł poprzeczkę, zwyciężył w rankingach i zabrał Barcę na szczyt. Nic dziwnego, że Xavi nazywa go błogosławieństwem" - przypomina dziennikarz "Guardiana".

Zwrócił też uwagę na fakt, że Polak był ojcem zwycięstwa Barcy w ostatnim meczu ligowym.

"W sobotę Mallorca oddała więcej strzałów niż Barcelona, ale przegrała. Gospodarze mieli 13 szans, a Lewandowski jedną i to mu wystarczyło - cmoka "Guardian" z zachwytu nad RL9.

