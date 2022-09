Robert Lewandowskiwszedł z drzwiami do najlepszej ligi świata. Po czterech kolejkach La Liga ma pięć goli i wespół ze starszym o rok Hiszpanem Iago Aspasem z Celty Vigo współprzewodniczy klasyfikacji strzelców.

W minioną sobotę "Lewy" dorzucił trafienie na 2-0 w hicie ligi Sevilla FC - Barcelona, wygranym przez Katalończyków 3-0.

Hiszpańskie media zachwycone grą Lewandowskiego

Hiszpańskie media rozpływają się nad postawą Polaka i nie wybrzydzają, że mógł mieć jeszcze większy dorobek strzelecki.

Hiszpańscy eksperci nie mają wątpliwości, że "Lewandowski jest dziewiątką, której potrzebowała Barca." "Udowodnił, że jest światowej klasy piłkarzem". "Zabójczy" - głosi tytuł dziennika "Mundo Deportivo".

Dziennikarze z "MD" wyliczają, że "Lewandowski już robi różnicę dla Barcelony. Odgrywa rolę lidera i jest zawodnikiem z pola, który rozegrał najwięcej minut".

"Mundo Deportivo": Lewandowski szybko rozwiał wątpliwości

"Tylko cztery mecze wystarczyły, by Lewandowski rozwiał wątpliwości, jeśli ktoś je miał, co do jego wieku i kwoty, z jaką został kupiony" - dodała gazeta, nawiązując do krytyków, którzy wytykali te dwa aspekty transferu "Lewego".

Hiszpanie wyliczyli, że w meczu z Sevillą RL9 oddał cztery strzały, wszystkie celne. Ogółem, od początku sezonu La Liga ma 17 oddanych prób strzeleckich, z czego 12 trafiło w światło bramki.

"Mundo Deportivo" podkreśla to, co od dawna powtarzał trener Barcy Xavi Hernandez: Lewandowski daje "Dumie Katalonii" coś więcej niż gole.

"Pełni rolę lidera, zachęca, instruuje kolegów z drużyny. Jego dobra gra tyłem do bramki zwiększa paletę taktycznych możliwości Barcelony" - wylicza "Mudno Deportivo".

Xavi, po meczu w Sewilli, po raz kolejny cmokał nad grą "Lewego".

Robert jest wzorem profesjonalizmu dla każdego piłkarza, zarówno tych młodszych, jak i starszych. Jego podejście do treningu jest godne podziwu i naśladowania. Bardzo się cieszymy z tego, że go mamy powiedział Xavi.

Ceniony ekspert Edu Polo w "Mundo Deportivo" podkreślił też, że sprint Lewandowskiego przez całe boisko, za kontratakiem Ousmane’a Demebele, który w końcu mu nie podał, "nie pozostał niezauważony".

Gazeta wybija fakt, że na dotąd Robert grał w oficjalnych meczach Barcy od deski do deski, tym razem został jednak oszczędzony przez Xaviego , po 75 minutach, z uwagi na perspektywę rywalizacji z Viktorią Pilzno, w Lidze Mistrzów, już w najbliższą środę.

