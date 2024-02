Robert Lewandowski zaskoczył, a FC Barcelona ogłasza. To wręcz niebywałe

Tym samym nasz napastnik już na dobre wrócił do regularnego strzelania. Był to dla niego drugi z rzędu mecz ligowy z zanotowanym trafieniem dla FC Barcelona . A biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki, Robert Lewandowski w 10 ostatnich meczach trafił do siatki sześć razy.

Robert Lewandowski z kolejnym golem. FC Barcelona podsumowała wyczyn Polaka

Co więcej, w starciu z Granadą Robert Lewandowski zaskoczył, doganiając wielką ikonę. Po ostatnim meczu reprezentant Polski ma już na koncie 48 goli w barwach FC Barcelona - tyle samo co David Villa. O ile jednak Hiszpan potrzebował aż 120 meczów, by dobić do tego wyniku, nasz piłkarz zrobił to w trakcie 78 spotkań.