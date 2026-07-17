Robert Lewandowski zaskoczony. Chodzi o reprezentację

Korespondencja z Chicago

- Nie dałoby się grać w takich warunkach - mówi nam wieczorem Robert Lewandowski spoglądając za okno siedziby Chicago Fire. Dym jest gęsty, widoczność nie przekracza 200 metrów, a co gorsza zatyka płuca. Nowy napastnik amerykańskiego klubu nie jest jednak rozczarowany - wręcz przeciwnie. - Zamiast meczu zrobiliśmy bardzo intensywny trening na siłowni - taki, po którym się przewracasz. Trochę zyskałem na czasie, bo na pewno długo bym z Vancouver nie grał.

Mecz ostatecznie zostanie rozegrany 6 października. Dzień po... meczu Polski z Bośnią i Hercegowiną. Robert Lewandowski był wyraźnie zaskoczony takim scenariuszem - dopytywał, czy na pewno tak to wygląda. Klub w porozumieniu z przeciwnikiem i MLS zaproponował taki termin ze względu na brak wolnych slotów na stadionie Soldier Field, który często jest zajęty przez inne eventy. Reakcja Lewandowskiego i żywe zainteresowanie pokrywającymi się terminami z meczem kadry w Lidze Narodów pokazuje, że decyzja o rezygnacji z reprezentacji na pewno jeszcze nie zapadła (co nie oznacza, że zapadła o dalszej grze).

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Gregg Berhalter wprost o planie na Lewandowskiego

W czwartek w godzinach, w których miał trwać mecz, rozmawialiśmy również z Greggiem Berhalterem, trenerem Chicago Fire.

- Mamy model przygotowania fizycznego, według którego pracujemy. Znamy jego obciążenia każdego dnia, porównujemy je z obciążeniami pozostałych zawodników i chcemy stopniowo je zwiększać. Gdyby dzisiejszy mecz się odbył, Robert zagrałby maksymalnie 15 minut. Taki był plan: wprowadzić go z ławki na ostatni kwadrans -powiedział.

Trener Chicago Fire podkreśla, że w przypadku Lewandowskiego nie chodzi o nadrabianie ogromnych zaległości, lecz o bezpieczne doprowadzenie go do pełnej gotowości meczowej. Polak przed przylotem do Stanów Zjednoczonych przez cztery tygodnie trenował indywidualnie i pod względem ogólnej sprawności zrobił na szkoleniowcu bardzo dobre wrażenie.

- Widać, że przez te cztery tygodnie pracował. Większość piłkarzy chciałaby znajdować się w takiej formie na początku sezonu. Jak na normalnego zawodnika jest w bardzo dobrej dyspozycji. Ale teraz chodzi o to, jak w najkrótszym, a jednocześnie najbezpieczniejszym czasie doprowadzić go do gotowości meczowej - tłumaczył trener.

Lewandowski od początku z Miami? Berhalter podał jeden warunek

Odwołanie meczu z Vancouver całkowicie zmieniło sytuację. Pierwotnie Lewandowski miał zaliczyć krótki, kilkunastominutowy występ, który stanowiłby pierwszy etap zwiększania jego obciążeń. Teraz już wiadomo, że pierwszy oficjalny mecz rozegra dopiero przeciwko Interowi Miami.

Do tego czasu będzie miał za sobą około dziesięciu dni pracy z nowym zespołem. Berhalter nie wyklucza nawet wystawienia Polaka od pierwszej minuty. Wszystko zależy jednak od tego, czy sztab medyczny i przygotowania fizycznego uzna, że napastnik jest już w stanie wytrzymać przynajmniej jedną połowę.

- Granica jest prosta: czy może zagrać 45 minut? Jeżeli tak, może rozpocząć spotkanie w podstawowym składzie. Jeżeli nie jest jeszcze w stanie rozegrać 45 minut, robi się z tego problem. Będziemy z nim rozmawiać, konsultować się z naszym sztabem przygotowania fizycznego i zobaczymy, w jakim miejscu się znajduje - wyjaśnił Berhalter.

Oznacza to, że przed spotkaniem z Miami rozważane są dwa scenariusze. Lewandowski może znaleźć się w jedenastce, jeśli będzie gotowy na minimum 45 minut, albo ponownie zostać przygotowany do wejścia z ławki. Chicago nie zamierza przyspieszać procesu za wszelką cenę.

Berhalter zapewnia jednak, że w kolejnych tygodniach Polak nie będzie narzekał na brak gry. W sierpniu Fire czeka bardzo intensywny terminarz, w którym spotkania będą odbywały się nawet co trzy dni.

- On dostanie mnóstwo minut. Widzieliście nasz terminarz w sierpniu? Gramy co trzy dni - zaznaczył szkoleniowiec.

Fire musi stworzyć Lewandowskiemu odpowiednie warunki

Plan Chicago Fire nie polega jednak wyłącznie na stopniowym zwiększaniu liczby minut. Berhalter doskonale zdaje sobie sprawę, że samo posiadanie Lewandowskiego w składzie nie zagwarantuje drużynie bramek. Zespół musi nauczyć się wykorzystywać jego poruszanie się w polu karnym i regularnie dostarczać mu piłkę w strefach, w których jest najgroźniejszy.

- Najbardziej zajmuje mnie to, jak będziemy doprowadzać go do sytuacji strzeleckich. To dla mnie najważniejsza kwestia. Jeżeli umieścimy go w odpowiednich pozycjach, będzie zdobywał bramki. Musimy dostarczać mu piłkę w polu karnym. Wtedy wiemy, że będzie strzelał. To maszyna do zdobywania bramek - stwierdził Berhalter.

Nie należy więc oczekiwać, że Lewandowski będzie w Chicago pełnił rolę napastnika cofającego się nieustannie do środka pola i samodzielnie organizującego ataki. Fire chce wykorzystać przede wszystkim jego skuteczność, ustawienie oraz umiejętność kończenia akcji.

Nie tylko mentor dla młodzieży

W Barcelonie Lewandowski był jednym z najbardziej doświadczonych zawodników i często przedstawiano go jako mentora dla młodych piłkarzy. W Chicago jego oddziaływanie ma być jednak szersze.

Berhalter zwrócił uwagę, że w Fire znajduje się grupa zawodników w wieku około 27-30 lat, mających doświadczenie w europejskim futbolu i reprezentacjach narodowych. Trener wymienił między innymi Robina Loda, Philipa Zinckernagela, Hugo Cuypersa oraz Jonathana Bambę.

- W Barcelonie pracował z zawodnikami mającymi 17, 18 czy 19 lat. My także mamy kilku takich graczy, ale uważamy, że jego wpływ będzie dotyczył całej drużyny, a nie tylko młodzieży. Szczególnie interesuje mnie jego współpraca z grupą bardziej doświadczonych zawodników - powiedział trener Chicago.

Lewandowski ma zatem nie tylko zdobywać bramki, lecz również podnieść poziom codziennej pracy oraz wymagania wewnątrz zespołu.

Chicago chce zrzucić Messiego z tronu

Transfer Polaka jest częścią znacznie większego projektu. Berhalter określił Lewandowskiego jako "kamień węgielny" drużyny, która w przyszłości ma być w stanie rywalizować z najlepszymi zespołami MLS.

Najważniejszym punktem odniesienia pozostaje Inter Miami z Lionelem Messim i grupą zawodników, których Argentyńczyk zna jeszcze z występów w Barcelonie.

- Powiedziałem Robertowi, że chcemy zbudować drużynę, która będzie w stanie pokonać Miami i Lionela Messiego. Messi sprowadził tam swoich przyjaciół, ma obok siebie swoich ludzi, a oni są bardzo dobrymi piłkarzami. Wygrali. Pytanie brzmi: jak możemy zrzucić ich z pierwszego miejsca? Właśnie do tego dążymy - opowiadał Berhalter.

Szkoleniowiec zaznaczył jednocześnie, że Lewandowski nie ma być jedynym znaczącym wzmocnieniem. Chicago szuka kolejnych piłkarzy, ale nie zamierza sprowadzać wielkich nazwisk bez dokładnego sprawdzenia, czy pasują one do zespołu.

- Chodzi o znalezienie odpowiednich zawodników. Każdy piłkarz, którego dodamy do tej drużyny, musi być właściwym elementem i pomóc nam wejść na kolejny poziom. Robert jest jednak tym najważniejszym, fundamentalnym elementem - podkreślił trener.

Problem z przełożonym spotkaniem

Odwołany mecz z Vancouver będzie musiał zostać rozegrany w innym terminie, ale znalezienie wolnej daty może być niezwykle trudne. Soldier Field jest jesienią wykorzystywane między innymi przez Chicago Bears, a terminarz dodatkowo komplikują koncerty oraz natłok spotkań Fire.

Jednym z analizowanych rozwiązań jest rozegranie meczu w trakcie okna reprezentacyjnego. W takim przypadku udział Lewandowskiego zależałby od jego obowiązków w kadrze Polski.

- Rozważaliśmy kilka różnych terminów. Przy trzech z nich swoje mecze rozgrywali Bears. Czwarty wypadał podczas okna reprezentacyjnego i ostatecznie zostaliśmy zmuszeni do wyboru tej daty - przyznał Berhalter.

Paradoksalnie odwołanie meczu daje Lewandowskiemu więcej czasu na treningi, ale sam Berhalter nie ukrywał rozczarowania. Jak podkreślił, sztab przygotował każdy szczegół spotkania, a nagłe przesunięcie rywalizacji było dla drużyny "antyklimatyczne".

- Wolałbym po prostu rozegrać ten mecz - podsumował trener.

Robert Lewandowski i Gregg Berhalter Przemysław Langier INTERIA.PL





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