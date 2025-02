Robert Lewandowski zareagował po meczu Barcelony. Szybka odpowiedź z klubu

Robert Lewandowski nie zaprezentował się najlepiej w sobotnim meczu z Las Palmas. Tylko jeden z jego czterech strzałów był celny, nie przyniósł on poprawy jego konta bramkowego. Najważniejsze dla Barcelony było jednak cenne zwycięstwo 2:0, co też Polak zaznaczył w poście na Instagramie. W komentarzach mimo to rozgorzała dyskusja, arabski fan nazwał go "staruszkiem". Jeden z polskich użytkowników napisał osobno w obronie piłkarza: "jeden zły mecz i zapomną o wszystkim, czego dokonałeś".