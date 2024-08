Robert Lewandowski zareagował na śmierć Franciszka Smudy. Zamieścił specjalny wpis

Robert Lewandowski pożegnał Franciszka Smudę. Krótki wpis kapitana

Ścieżki Roberta Lewandowskiego i Franciszka Smudy po raz pierwszy skrzyżował się w Lechu Poznań w 2008 roku. Wówczas 20-letni napastnik przeniósł się ze Znicza Pruszków właśnie do "Kolejorza". Pod wodzą Smudy występował przez dwa sezony i wygrał wszystko, co było do wygrania, czyli mistrzostwo, Puchar i Superpuchar Polski. Ponadto w 58 występach na poziomie Ekstraklasy strzelił aż 32 gole i zaliczył 14 asyst. Tak dobre występy poskutkowały transferem do Borussii Dortmund, ale obaj kontynuowali współpracę w reprezentacji Polski, aż do 2012 roku.