Robert Lewandowski przebywa obecnie na zgrupowaniu reprezentacji Polski, która wkrótce rozegra ostatni mecz eliminacji do Euro 2024. FC Barcelona nie zapomina jednak o swoim zawodniku - "Duma Katalonii" opublikowała w środę zdjęcie, na którym widać, że 35-letni piłkarz "zapuścił" wąsa. Jest to element głośnej kampanii społecznej, a udział Polaka w tej akcji przypadł do gustu kibicom.