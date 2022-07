Według medialnych doniesień "Lewy" zarobi 24 miliony euro brutto na rok za grę w FC Barcelona. W grę wchodzą jeszcze różnego rodzaju dodatki i bonusy, za gole, występy, sukcesy drużynowe i inne tego typu osiągnięcia.

Ile zarobi Robert Lewandowski w Barcelonie?

Do gaży Lewandowskiego doliczony zostanie procent od sprzedaży oficjalnych koszulek z jego nazwiskiem. Za samo złożenie podpisu pod kontraktem, na konto Polaka trafi przynajmniej kilka milionów euro. Nikt nie cieszy się z tego bardziej niż... hiszpański urząd skarbowy.

Fiskus z Półwyspu Iberyjskiego już zaciera ręce - według tamtejszych przepisów Lewandowski musi oddać 24 procent podatku dochodowego na samym początku swojej "przygody" z hiszpańską piłką. Później wskoczy na najwyższy podatkowy próg wynoszący 50 procent.

To nieznaczna, ale jednak podwyżka w stosunku do sytuacji z Bayernu Monachium. W niemieckich realiach "Lewego" obowiązywał 45-procentowy podatek dochodowy. Według wstępnych obliczeń najlepszy polski piłkarz odprowadzi do hiszpańskiego budżetu już w pierwszym roku gry minimum 12, a może nawet 15, czy 20 milionów euro.