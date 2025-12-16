Robert Lewandowski zamieścił aukcję na WOŚP i się zaczęło. W tle Donald Tusk i zawrotna suma

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy co roku zbiera kolejne unikatowe przedmioty aukcji od znanych osobistości, w tym sportowców. To właśnie ta grupa zazwyczaj zbiera ogromne kwoty dla fundacji Jurka Owsiaka - świetnie od lat radzili sobie z tym Iga Świątek, Marcin Gortat czy właśnie Robert Lewandowski wraz z żoną, Anną.

Robert Lewandowski przekazał to na aukcję WOŚP

Co roku Robert Lewandowski organizuje kolejne aukcje w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jego żona, Anna, często na miejscu wspierała podczas finału wydarzenia Jurka Owsiaka. Cała rodzina robiła, co mogła, by dzielić się dobrem w ramach charytatywnej akcji.

W 2025 roku Lewandowski przeszedł samego siebie i postanowił nie tylko przekazać na aukcję różnego rodzaju związane z nim przedmioty, ale przeznaczył na nią dwa bilety na dowolny domowy mecz FC Barcelony w ramach La Liga oraz możliwość udziału w treningu zespołu. Ostatecznie suma, jaką zebrał, dała mu trzecie miejsce wśród aukcji z tamtego roku. Wyprzedzili go jedynie Rafał Brzoska i Donald Tusk, który rzutem na taśmę pokonał polskiego piłkarza.

Robert Lewandowski długo prowadził nad Tuskiem. Nagły skok

Ostatecznie Lewandowski uzbierał dzięki swojej aukcji 272 000 zł. Podczas 33. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy czwarte miejsce zdobyła licytacja, która była prawdziwym hitem wydarzenia z 2025 roku. Maciej Musiał obiecał w jej ramach, że wysprząta czyjeś mieszkanie w rytmie piosenki "Explosion". Aktor uzbierał 136 000 zł.

Co ciekawe, niespodziewanie wybuchła za to aukcja Donalda Tuska. Na niedługo przed jej zakończeniem "Wspólne kaszubskie śniadanie i wizyta w KPRM" zyskała ogromny wzrost popularności - z pułapu 123 000 zł skoczyła nagle do 500 500 zł! W ten sposób premier z łatwością przegonił polskiego napastnika.

100 dni do XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. WIDEO ANDREA BERNARDI / AFPTV / AFP AFP

Anna Lewandowska i Jerzy Owsiak na finale WOŚP, 2023 Piętka Mieszko AKPA

Finał WOŚP 2025. Robert i Anna Lewandowscy znaleźli się w gronie gwiazd świata sportu, które wsparły akcję charytatywną zapoczątkowaną ponad trzy dekady temu przez Jurka Owsiaka Tomasz Jastrzebowski/REPORTER - MUSTAFA YALCIN / ANADOLU AGENCY / Anadolu Agency via AFP East News

Donald Tusk Wojciech Strozyk/REPORTER East News