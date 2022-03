- To prawda. Podjęliśmy dziś decyzję o zakończeniu współpracy marketingowej między Robertem Lewandowskim a marką Huawei. W związku z tym realizacja wszelkich świadczeń promocyjnych została z naszej strony wstrzymana - powiedział Interii Tomasz Zawiślak.

Gdy dopytaliśmy o to, czy zerwanie współpracy ma związek z dalszą działalnością Huaweia w Rosji, pomimo jej zbrojnej napaści na Ukrainę, odparł:

- Co do tego nie mamy pełnej informacji, dlatego poprzestanę na tym, co już oświadczyliśmy - dodał Zawiślak.

Robert Lewandowski kończy współpracę z gigantem

Lewandowski był związany z Huaweiem od 2015 r., a od 2020 r. był twarzą firmy na całą Europę. Dzisiaj ta współpraca została zerwana.

W 2018 r. twarzą chińskiej firmy została Anna Lewandowska, ale oczywiście teraz także ona nie będzie reklamować tego producenta.

Huawei budzi kontrowersje nie od dziś. Dziennik "Daily Mail" poinformował, że Huawei miał przeszkolić 50 tys. rosyjskich ekspertów w walce z hakerami, którzy włamują się do ważnych rosyjskich domen po napaści Rosji na Ukrainę. Huawei dementował te doniesienia.

Nieoficjalnie wiadomo, że Robert inkasuje w Bayernie 23 mln euro rocznie.

Huwaei był jednym z największych partnerów kapitana reprezentacji Polski. Firma nie wyprowadziła jednak swych interesów z Rosji, jak uczyniły to chociażby m.in. HP, Adidas, Inpost, Visa i MasterCard.

MiBi, TC, Interia