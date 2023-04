FC Barcelona pokonała 1:0 Atletico Madryt i zrobiła potężny krok w kierunku zapewnienia sobie mistrzostwa Hiszpanii. Na listę strzelców nie wpisał się Robert Lewandowski, do którego fani "Dumy Katalonii" mieli spore pretensje o zmarnowanie wybornej sytuacji, co sprawiło, że ich zespół musiał do końca meczu drżeć o zwycięstwo. Polak krótko skomentował spotkanie za pośrednictwem swojego konta na Instagramie.