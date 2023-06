Świetny pierwszy sezon Roberta Lewandowskiego w Barcelonie. Nie tylko sięgnął po nagrodę indywidualną i zdobył tytuł króla strzelców, ale też razem z Barceloną podniósł trofeum za mistrzostwo Hiszpanii. Mimo to pod adresem drużyny skierowano pewne zarzuty. Wiele zwycięstw odbierano jako "wymęczone" i minimalne. Co na to polski napastnik? "Mieliśmy zaciągnięty hamulec ręczny" - przyznaje po czasie. Dodaje coś jeszcze.